La richiesta di Frattesi cambia il mercato dell’Inter: ecco chi al suo posto

Il classe ’99 è ai margini della squadra di Chivu: cosa può succedere a gennaio

Al ‘Gran Galà del calcio’, Piero Ausilio ha dichiarato che l’Inter non ha intenzione di muoversi nel calciomercato di gennaio: “Non sentiamo la necessità di acquistare – le sue parole a ‘Sky Sport’ – abbiamo una squadra completa e competitiva per tutti gli obiettivi della stagione”. Come tutti i Ds, Ausilio è un bugiardo seriale, tuttavia in questo caso gli crediamo.

Il mercato è, però, molto liquido: tutto può cambiare dall’oggi al domani. I piani del club nerazzurro, nella fattispecie, potrebbero mutare qualora un calciatore della rosa attuale chiedesse di andar via. Più che a Luis Henrique, male anche a Pisa e che l’Inter è disponibile a trattare, il riferimento è a Davide Frattesi.

Almeno fin qui, il classe ’99 ha addirittura giocato circa le metà dei minuti concessigli da Inzaghi l’anno scorso. Solo 390′ tra campionato e Champions, quindi senza contare quelli che collezionerà stasera in Coppa Italia contro il Venezia. A meno di sorprese partirà dal primo minuto.

Frattesi ai margini: Premier in pole se parte a gennaio

Superato pure da Zielinski nelle gerarchie, oggi Frattesi è la riserva delle riserve: un giocatore del tutto ai margini. Le pochissime volte che è stato mandato in campo, seppur solo in tre occasioni da titolare, non ha mai lasciato il segno. E nelle ultime apparizioni è apparso molle, quasi svuotato e fuori contesto.

Difficilmente le cose per lui potranno cambiare, ecco perché non sorprenderebbe se a gennaio – o anche in queste settimane – dovesse chiedere direttamente, o tramite il suo agente Beppe Riso, di essere ceduto.

In questi giorni ha ripreso quota l’interesse del Napoli, anche perché Conte ha perso mezzo centrocampo causa infortuni. Una operazione tra le due rivali a gennaio, però, appare complicata, a meno che gli azzurri decidano di mettere sul tavolo una cifra importante.

Pure quella rappresentata dalla Juve resta una soluzione ai limiti dell’impossibile, mentre è decisamente più fattibile un trasferimento in Premier: a una squadra inglese, l’Inter potrebbe chiedere pure una cifra più bassa. Comunque non meno di una trentina di milioni.

Ederson e Koné obiettivi impossibili a gennaio: Frendrup alla portata

Chi al posto di Frattesi? Un mediano interditore, che Chivu chiede dalla scorsa estate. Koné ed Ederson prime scelte del tecnico, ma a gennaio anche quelle meno alla portata dell’Inter. Lo è, anzi lo sarebbe Frendrup del Genoa, con il danese che accetterebbe senza problemi un ruolo da comprimario. Almeno in partenza.