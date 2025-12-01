Cosa succede dopo l’infortunio di Vlahovic: i problemi per la Juve sono più di quattro

Il numero 9 mancherà per almeno due mesi, se non di più: i bianconeri si trovano di fronte a un bivio con tante incognite

Verdetto durissimo per la Juventus, dopo gli esami medici di quest’oggi. La lesione di Vlahovic è più seria del previsto, il serbo rischia uno stop almeno compreso tra i due e i tre mesi, ma i tempi potrebbero ulteriormente dilatarsi. E questo inevitabilmente apre a tanti interrogativi, sul futuro immediato del club bianconero e anche su quello del giocatore. Alla Juventus, l’ambiente si sta già dividendo sui social.

C’è chi ritiene che questa notizia possa essere in realtà una fortuna per la Juventus, avvicinando la conclusione del rapporto con il serbo (anche se questo significherà perderlo a zero in estate, senza alcun guadagno). Dando spazio a Openda e David da valorizzare. Altri invece pensano che il canadese e il belga non possano sostituire adeguatamente il serbo, che tra alti e bassi era comunque l’attaccante centrale più prolifico della squadra. Sui social, la battaglia d’opinione è già aperta. Ecco alcuni dei messaggi che si stanno susseguendo su ‘X’:

Finalmente fra la Juve è vlahovic è finita Finalmente cazzo ! — J-𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐬 (@ildavidiano) December 1, 2025

Stiamo sopravvivendo all’assenza di Bremer che mi sembra nettamente più importante di Vlahovic. Semplicemente io confido in Yildiz falso nove, con Openda e Conceicao dietro, non serve per forza schierare sempre David se non dovesse darsi una svegliata. — 𝒆. (@nightglint) December 1, 2025

A Vlahovic potete dire ciao.

Ha finito la sua avventura alla Juve — Fabio Cup (@fabiocp88) December 1, 2025

Vabbè ma infatti non riusciranno mai a fare le caterve di gol di testa che ha fatto Vlahovic fino ad adesso. Era un pericolo costante in area di rigore. Speriamo riescano a fare un decimo di quello che fatto Dusan in sti mesi 🙏🙏🔥🔥 — francesco (@fr4nc3s3) December 1, 2025

Già me li vedo quei pezzenti a Torino che gli rinnovano un nuovo contratto #Vlahovic — Ross Bova (@rossbova) December 1, 2025

L’infortunio di vlahovic è pesante.. un peccato visto che stava facendo discretamente bene.. però diciamo che davanti la Juve con David Openda è coperta. È ora di rilanciare e dare continuità a David soprattutto.. l’infortunio che pesa è quello di Bremer.. — Umbe⚪⚫ (@Umbe_Juve) December 1, 2025

E’ possibile, comunque, che la Juventus opti per un’altra soluzione. In assenza di Vlahovic, potrebbe essere Yildiz a fare da falso nove. La risposta, la scopriremo a partire da Napoli-Juventus di domenica (domani, contro l’Udinese in Coppa Italia, è possibile che il turco abbia un turno di riposo).