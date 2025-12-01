Atalanta
Cosa succede dopo l’infortunio di Vlahovic: i problemi per la Juve sono più di quattro

Foto dell'autore

Il numero 9 mancherà per almeno due mesi, se non di più: i bianconeri si trovano di fronte a un bivio con tante incognite

Verdetto durissimo per la Juventus, dopo gli esami medici di quest’oggi. La lesione di Vlahovic è più seria del previsto, il serbo rischia uno stop almeno compreso tra i due e i tre mesi, ma i tempi potrebbero ulteriormente dilatarsi. E questo inevitabilmente apre a tanti interrogativi, sul futuro immediato del club bianconero e anche su quello del giocatore. Alla Juventus, l’ambiente si sta già dividendo sui social.

Vlahovic e Spalletti dopo l'infortunio del giocatore in Juventus-Cagliari
Cosa succede dopo l'infortunio di Vlahovic: la Juventus ha quattro problemi – Calciomercato.it

C’è chi ritiene che questa notizia possa essere in realtà una fortuna per la Juventus, avvicinando la conclusione del rapporto con il serbo (anche se questo significherà perderlo a zero in estate, senza alcun guadagno). Dando spazio a Openda e David da valorizzare. Altri invece pensano che il canadese e il belga non possano sostituire adeguatamente il serbo, che tra alti e bassi era comunque l’attaccante centrale più prolifico della squadra. Sui social, la battaglia d’opinione è già aperta. Ecco alcuni dei messaggi che si stanno susseguendo su ‘X’:

E’ possibile, comunque, che la Juventus opti per un’altra soluzione. In assenza di Vlahovic, potrebbe essere Yildiz a fare da falso nove. La risposta, la scopriremo a partire da Napoli-Juventus di domenica (domani, contro l’Udinese in Coppa Italia, è possibile che il turco abbia un turno di riposo).

