Juventus, Vlahovic ko: la soluzione per Spalletti grazie a Yildiz

L’infortunio desta molta preoccupazione, l’analisi su ‘Ti Amo Calciomercato’: il numero 10 è la chiave per uscire dall’impasse

Vlahovic può rimanere fuori a lungo, è questo quanto filtra dalla Continassa a margine degli esami medici svolti sul serbo quest’oggi. Un infortunio che diventa una vera e propria tegola per i bianconeri, si parla di una possibile assenza di due mesi e di un intervento chirurgico. Il comunicato ufficiale, appena arrivato, parla di “lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra”.

Su ‘Ti Amo Calciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, abbiamo analizzato la questione con i nostri Alessio Lento, Riccardo Meloni e Lorenzo Polimanti. Spiegando come il cambio ruolo di Yildiz potrebbe essere la soluzione.

Le anticipazioni fornite da Spalletti nel post partita, con il tecnico che aveva espresso molta preoccupazione, starebbero trovando conferma. Anzi, gli scenari sarebbero ben peggiori. La lesione tendinea obbligherebbe a una assenza forzata dai campi davvero prolungata. L’eventualità sarebbe quella di un ritorno in campo non prima del mese di febbraio.

Il problema attuale, per la Juventus, è quello delle alternative a Vlahovic. Openda e David non decollano, i due fanno fatica e sembrano scarichi di testa, nonostante entrambi abbiano ritrovato la rete contro il Bodo Glimt in Champions. E la questione si sposta anche sul mercato. La cosa non depone a favore di una permanenza di Vlahovic a Torino in futuro.

La soluzione più probabile, stando alle scelte di Spalletti e anche alle sue dichiarazioni post Cagliari, è quella dello spostamento di Yildiz nel ruolo di punta centrale. La maggiore vicinanza alla porta potrebbe esaltare il turco. Non è da escludere lo schieramento, davanti, di una coppia Yildiz-David, per dare maggiore assistenza al canadese, che ha caratteristiche più da seconda punta che da centravanti puro.