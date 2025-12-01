Atalanta
Juventus, Vlahovic ko: la soluzione per Spalletti grazie a Yildiz

L’infortunio desta molta preoccupazione, l’analisi su ‘Ti Amo Calciomercato’: il numero 10 è la chiave per uscire dall’impasse

Vlahovic può rimanere fuori a lungo, è questo quanto filtra dalla Continassa a margine degli esami medici svolti sul serbo quest’oggi. Un infortunio che diventa una vera e propria tegola per i bianconeri, si parla di una possibile assenza di due mesi e di un intervento chirurgico. Il comunicato ufficiale, appena arrivato, parla di “lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra”.

Su ‘Ti Amo Calciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, abbiamo analizzato la questione con i nostri Alessio Lento, Riccardo Meloni e Lorenzo Polimanti. Spiegando come il cambio ruolo di Yildiz potrebbe essere la soluzione.

Kenan Yildiz
Juventus, Vlahovic ko: la soluzione per Spalletti grazie a Yildiz – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Le anticipazioni fornite da Spalletti nel post partita, con il tecnico che aveva espresso molta preoccupazione, starebbero trovando conferma. Anzi, gli scenari sarebbero ben peggiori. La lesione tendinea obbligherebbe a una assenza forzata dai campi davvero prolungata. L’eventualità sarebbe quella di un ritorno in campo non prima del mese di febbraio.

Il problema attuale, per la Juventus, è quello delle alternative a Vlahovic. Openda e David non decollano, i due fanno fatica e sembrano scarichi di testa, nonostante entrambi abbiano ritrovato la rete contro il Bodo Glimt in Champions. E la questione si sposta anche sul mercato. La cosa non depone a favore di una permanenza di Vlahovic a Torino in futuro.

La soluzione più probabile, stando alle scelte di Spalletti e anche alle sue dichiarazioni post Cagliari, è quella dello spostamento di Yildiz nel ruolo di punta centrale. La maggiore vicinanza alla porta potrebbe esaltare il turco. Non è da escludere lo schieramento, davanti, di una coppia Yildiz-David, per dare maggiore assistenza al canadese, che ha caratteristiche più da seconda punta che da centravanti puro.

