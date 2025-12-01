Atalanta
DIRETTA | Tutte le news del 1 dicembre LIVE

Oggi si chiude il programma della tredicesima giornata di Serie A, da domani parte anche la Coppa Italia: sullo sfondo anche le news di mercato

Dopo il big match di ieri vinto dal Napoli all’Olimpico contro la Roma, è tempo di analisi di campo e magari ancora di episodi come quello sul gol di Neres. Intanto oggi chiude il programma Bologna-Cremonese con i rossoblù che possono volare a -1 dalla vetta. Domani parte la Coppa Italia con la Juve in campo con l’Udinese.

Antonio Conte (Ansafoto) – calciomercato.it

Alle 12.30, in campo Lecce-Torino. Alle 15, sarà la volta di Pisa-Inter. Atalanta-Fiorentina si svolgerà alle 18, mentre il piatto forte di giornata sarà nel match serale, con lo scontro al vertice tra Roma e Napoli.

Juve, oggi gli esami strumentali per Vlahovic

C’è un po’ di ansia in casa Juve per le condizioni di Dusan Vlahovic, che oggi si sottoporrà agli accertamenti strumentali per stabilire l’entità dello stop per l’infortunio all’adduttore riportato contro il Cagliari.

