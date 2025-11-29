Atalanta
DIRETTA | Scelte obbligate per Allegri. Le ultime sul rientro di Bremer – Le news del 29 novembre

Manca sempre meno al fischio d’inizio delle gare di Milan e Juventus, ma non solo: tutti gli aggiornamenti di giornata

Dopo il 2-0 con il quale il Como ha liquidato in maniera piuttosto agevole la pratica Sassuolo, la tredicesima giornata di Serie A è pronta ad entrare nel vivo. Tra gli appuntamenti da cerchiare in rosso, fari puntati soprattutto allo Stadium dove la Juventus – reduce dal successo in terra norvegese con il Bodo – se la vedrà con il Cagliari.

È atteso dalla prova del nove anche il Milan di Massimiliano Allegri che vuole lanciare un altro messaggio importante: a San Siro Leao e compagni ospiteranno la Lazio. Nel frattempo, però, continuano a tenere banco anche spifferi ed indiscrezioni di mercato. Ecco tutte le news di giornata.

Juventus, sempre più vicino il rientro di Bremer

Fermo dal 27 settembre per un problema al menisco, Gleison Bremer è pronto a riprendersi la Juve. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, la convocazione del brasiliano potrebbe essere un’ipotesi già per la trasferta di Napoli; più verosimilmente, l’ex centrale del Torino dovrebbe essere aggregato per la trasferta di Bologna in programma a metà dicembre.

Milan, in attacco pronto il tandem Nkunku-Leao

Salvo dietrofront improvvisi, vista l’assenza di Pulisic, il Milan scenderà in campo contro la Lazio con la coppia d’attacco formata da Nkunku e Leao. Saelemaekers, intanto, ha smaltito al 100% il problema alla schiena accusato nei giorni scorsi.

