Milan-Lazio, caos totale nel recupero: Allegri espulso, Collu smentisce il Var

Foto dell'autore

Successo preziosissimo dei rossoneri, gara tirata decisa da Leao ma la coda è al veleno: rosso per il tecnico milanista

Dopo il successo nel derby con l’Inter, il Milan si ripete e con un altro 1-0 piega una buona Lazio. Allegri ringrazia il gol di Leao all’inizio del secondo tempo, ma le emozioni si concentrano in larga parte nel finale. Nel recupero, una review al Var scatena il finimondo: Allegri si fa espellere dall’arbitro Collu, che poi però non concede il rigore alla Lazio.

Allegri
Milan-Lazio, caos totale nel recupero: Allegri espulso, Collu smentisce il Var – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Dopo un primo tempo di sofferenza, con due grandi interventi di Maignan, il Milan lievita nel secondo tempo, sblocca con Leao e ha anche occasioni per il raddoppio. In pieno recupero, però, il Var richiama Collu per un tocco di braccio di Pavlovic. Il difensore, in realtà, è impegnato a marcare un avversario, nemmeno si avvede del pallone, è a distanza ravvicinata e non muove il braccio verso il pallone.

Allegri protesta energicamente e Collu estrae il rosso senza esitazione. La review è molto lunga, però, l’arbitro riguarda l’azione da diverse angolazioni, per poi smentire la chiamata da Lissone. Decretando punizione per il Milan per la trattenuta subita da Pavlovic in marcatura. Le polemiche, in ogni caso, non mancheranno.

MILAN-LAZIO 1-0 – 51′ Leao

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 28 punti; Roma 27; Napoli 25; Inter, Bologna e Como* 24; Juventus* 23; Lazio* e Udinese* 18; Sassuolo* 17; Torino e Cremonese 14; Atalanta 13; Cagliari, Genoa* e Parma* 11; Pisa e Lecce 10; Fiorentina e Verona* 6

*una partita in più

