Il Milan e il rinnovo di Maignan: arriva l’annuncio di Tare, tutta la verità

Foto dell'autore

Futuro in bilico, ancora, per l’estremo difensore: il dirigente fa chiarezza

Il Milan va a caccia della vetta della classifica e contro la Lazio punta a un altro risultato importante. Con Mike Maignan tra i protagonisti principali del momento, dopo i rigori parati a Dybala e Calhanoglu. Il portiere francese è in scadenza di contratto, però, e sul suo futuro c’è ancora incertezza. Ma il ds rossonero Tare, prima della gara con i biancocelesti, ha infuso ottimismo con le sue dichiarazioni.

Mike Maignan
Il Milan e il rinnovo di Maignan: arriva l’annuncio di Tare, tutta la verità – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, il dirigente ha infatti svelato, sul tema: “Abbiamo fatto un patto all’inizio della stagione, stiamo andando avanti insieme senza metterci pressione, dall’una e dall’altra parte. Per ora c’è serenità e lui sta bene, sta facendo bene come pensavamo che potesse essere. Sta disputando un ottimo campionato. Per ora, ci concentriamo sul presente, poi vedremo come andranno le cose”.

E’ un Milan che insomma non ha perso le speranze di strappare un nuovo accordo con il portiere per proseguire insieme, dopo la rottura brusca dei negoziati di alcuni mesi fa. Il dialogo tra le parti andrà avanti prossimamente, come annunciato da Tare. Vedremo se ci saranno margini per il prolungamento del contratto.

