DIRETTA | Tutte le notizie di lunedì 24 novembre: Juve, Gatti a rischio in Champions LIVE

Le ultime notizie dal mondo del calcio live su Calciomercato.it: dai match di Serie A alle ultimissime di mercato

Ci lasciamo alle spalle un weekend di Serie A piuttosto significativo, con tanti scontri di alto livello. Ieri, il Milan ha battuto l’Inter nel derby, lasciando la Roma da sola in vetta alla classifica, ma il programma della 12esima giornata non è ancora finito.

Alle 18.30, un interessante Torino-Como, con i lariani che vogliono confermarsi in zona europea. Chiuderà il palinsesto, alle 20.45, la sfida Sassuolo-Pisa.

Juventus, Gatti può dare forfait contro il Bodo

Juventus che si prepara ad affrontare, domani, il Bodo Glimt in trasferta in Champions League. Per i bianconeri, potrebbe non essere disponibile Gatti, alle prese con l’influenza. In preallarme, per prendere il suo posto in difesa, Kelly e Cabal.

