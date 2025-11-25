Atalanta
Clamoroso Everton, lite tra compagni di squadra: scatta l’espulsione

Foto dell'autore

Episodio che ha dell’incredibile: cartellino rosso dopo uno schiaffo rifilato al compagno 

Un episodio che ha dell’incredibile nel posticipo di Premier League tra Manchester United ed Everton. Una lite tra compagni di squadra che costa il cartellino rosso.

Keane e Gueye: lite in campo
Clamoroso Everton, Gueye espulso dopo uno schiaffo a Keane (Foto ANSA) – calciomercato.it

Al 13′ della gara di Old Trafford, il difensore Michael Keane e il centrocampista Idrissa Gana Gueye, compagni da anni nello spogliatoio dei ‘Toffees’, si sono ritrovati a litigare nel bel mezzo della partita. E Gueye ha addirittura schiaffeggiato il suo compagno. A quel punto il direttore di gara, l’arbitro Harrington, ha mostrato il cartellino rosso al centrocampista senegalese, che prima dell’uscita dal campo è stato trattenuto con forza dal portiere Pickford, mentre tentava di riportarsi dalle parti di Keane, che nel frattempo, con un chiaro cenno, faceva segno al compagno di essere completamente impazzito.

Una scena decisamente inedita, ma non nuova sui campi della Premier League. Nel 2008 l’attaccante giamaicano Ricardo Fuller fu espulso per lo stesso motivo. Il giocatore, allora allo Stoke City, schiaffeggiò il suo capitano Andy Griffin. Mentre nel 2005 Kieron Dyer e Lee Bowyer, entrambi del Newcastle ed entrambi espulsi in occasione di un clamoroso litigio nel match contro l’Aston Villa.

Schiaffo a Keane, Gueye espulso: poi si scusa

Un fatto quindi non nuovo, quello accaduto ad Old Trafford, con l’Everton che, nonostante il rosso a Gueye e l’aver disputato una partita in inferiorità numerica per oltre 75 minuti, è riuscito a sbancare la casa del Manchester United. Decisivo il gol di Dewsbury-Hall alla mezz’ora del primo tempo.

Gueye espulso
Caos Everton, Gueye espulso dopo lo schiaffo a Keane (Foto ANSA) – calciomercato.it

Nel frattempo, subito dopo la partita, sono arrivate via social le scuse di Gueye. “Per prima cosa mi scuso con il mio compagno Keane. Mi assumo piena responsabilità delle mie azioni. Mi scuso con tutta la squadra, lo staff, il club e i tifosi. Quello che è accaduto non riflette chi sono. Le emozioni corrono forti, ma nulla può giustificare quello che ho fatto”, le parole dell’esperto centrocampista senegalese.

