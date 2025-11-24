Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Mancini rivela: “Ayroldi mi ha chiesto scusa”. E sullo Scudetto si scatena: il gesto | VIDEO CM.IT

Foto dell'autore

Gianluca Mancini protagonista al premio di cultura sportiva dedicato a Beppe Viola. Il gesto diventa virale

A margine del prestigioso premio di cultura sportiva dedicato a Beppe Viola, giunto alla 42esima edizione, Gianluca Mancini – leader e protagonista della Roma di Gasperini – ha parlato dell’importanza di questo riconoscimento, del momento dei giallorossi e gli obiettivi per il futuro. Con una chiosa sul rinnovo.

Intervista a Gianluca Mancini – calciomercato.it

Il premio di oggi è un onore, intitolato a una persona che raccontava lo sport in maniera eccezionale. Mi sono fatto raccontare un po’ di lui. Primo posto? Se siamo a questo punto è per merito. Ce le sudiamo le partite. Sappiamo che siamo ancora all’inizio e che c’è ancora un campionato da giocare”. Sul rinnovo, invece, non c’è fretta: “Ho un contratto fino al 2027. Ne parleremo nel momento giusto, ma sono tranquillissimo”. Domenica il Napoli: “Ma prima c’è una partita importante ed è presto per parlare di sfida scudetto. Siamo a novembre e ci sono ancora tantissime partite”.

Mancini svela poi un retroscena sul discusso rigore assegnato – e poi revocato – alla Cremonese da Ayroldi per un suo fallo di mano: “Ero sicurissimo che l’arbitro avrebbe cambiato decisione andando a rivedere l’azione. Sono cose che possono succedere in campo, l’arbitro poi mi ha chiesto scusa per la svista”.

Poi sul palco il difensore giallorosso si lascia andare un po’. “Fatemi un regalo visto che divento papà, magari questo è l’anno buono per lo Scudetto“, gli dicono prima di consegnargli il premio. E Mancini non resiste, girandosi e lasciandosi andare a un gesto apotropaico, con la proverbiale ‘toccata’.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie