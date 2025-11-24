Mancini rivela: “Ayroldi mi ha chiesto scusa”. E sullo Scudetto si scatena: il gesto | VIDEO CM.IT

Gianluca Mancini protagonista al premio di cultura sportiva dedicato a Beppe Viola. Il gesto diventa virale

A margine del prestigioso premio di cultura sportiva dedicato a Beppe Viola, giunto alla 42esima edizione, Gianluca Mancini – leader e protagonista della Roma di Gasperini – ha parlato dell’importanza di questo riconoscimento, del momento dei giallorossi e gli obiettivi per il futuro. Con una chiosa sul rinnovo.

Il premio di oggi è un onore, intitolato a una persona che raccontava lo sport in maniera eccezionale. Mi sono fatto raccontare un po’ di lui. Primo posto? Se siamo a questo punto è per merito. Ce le sudiamo le partite. Sappiamo che siamo ancora all’inizio e che c’è ancora un campionato da giocare”. Sul rinnovo, invece, non c’è fretta: “Ho un contratto fino al 2027. Ne parleremo nel momento giusto, ma sono tranquillissimo”. Domenica il Napoli: “Ma prima c’è una partita importante ed è presto per parlare di sfida scudetto. Siamo a novembre e ci sono ancora tantissime partite”.

Mancini svela poi un retroscena sul discusso rigore assegnato – e poi revocato – alla Cremonese da Ayroldi per un suo fallo di mano: “Ero sicurissimo che l’arbitro avrebbe cambiato decisione andando a rivedere l’azione. Sono cose che possono succedere in campo, l’arbitro poi mi ha chiesto scusa per la svista”.

Poi sul palco il difensore giallorosso si lascia andare un po’. “Fatemi un regalo visto che divento papà, magari questo è l’anno buono per lo Scudetto“, gli dicono prima di consegnargli il premio. E Mancini non resiste, girandosi e lasciandosi andare a un gesto apotropaico, con la proverbiale ‘toccata’.