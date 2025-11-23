Juventus, muro invalicabile: il Sunderland chiude la porta per Xhaka | CM.IT

Atalanta
Juventus, muro invalicabile: il Sunderland chiude la porta per Xhaka

L’ennesima prestazione deludente dei bianconeri, contro la Fiorentina, ha fatto emergere i buchi presenti nella rosa attuale

Luciano Spalletti, da quando è arrivato, ha vinto una sola partita, contro la Cremonese all’esordio. Da quel momento in poi, solo pareggi, ricalcando un po’ il percorso dell’ex allenatore Igor Tudor.

Xhaka
Xhaka (Ansa)

Il tecnico di Certaldo non è riuscito a guarire i bianconeri, affetti dalla sindrome della pareggite già dall’interregno Thiago Motta. C’è bisogno di un’inversione di tendenza, per evitare di perdere ulteriore dal quarto posto, oggi distante quattro punti.

In tutto questo, la sessione invernale del calciomercato si avvicina e la Juventus ha la necessità di trovare risorse per rinforzare la rosa, soprattutto nel reparto di centrocampo.

Manuel Locatelli s’impegna sempre al massimo, ma ha i suoi limiti. Khephren Thuram sta vivendo un momento difficile e tutta la squadra ne soffre.

Muro Sunderland per Xhaka: tutti gli altri nomi per la Juventus

Stando, però, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si registra una decisa opposizione del Sunderland all’eventualità di una partenza di Granit Xhaka, accostato ai bianconeri nei giorni scorsi.

ll 33enne regista svizzero è un punto fermo dei ‘Black Cats’, vera e propria rivelazione di questa Premier League, e non hanno nessuna intenzione di privarsene, men che meno a metà stagione.

Gli altri nomi sul taccuino di Comolli e soci sono quelli di Rodrigo Mendoza dell’Elche, Gustavo del Famalicao, ragazzi giovani e di prospettiva, oltre a quello di Adrian Bernabé del Parma.

Tutti piste non semplici, ma Spalletti certamente insisterà per poter avere un rinforzo a centrocampo a gennaio per cercare di raggiungere gli obiettivi stagionali.

