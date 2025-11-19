La Juventus ha messo gli occhi su Mendoza: il retroscena sulla clausola | CM.IT

I bianconeri sono a caccia di un centrocampista in vista di gennaio: nel mirino c’è anche il talentuoso calciatore dell’Elche

Luciano Spalletti attende il ritorno di tutti i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali e si prepara all’importantissima sfida di sabato contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.

Nel frattempo, però, gli uomini mercato della Juventus scandagliano il mercato alla ricerca di profili giusti da sottoporre all’approvazione, o meno, dell’allenatore in vista di gennaio.

È noto a tutti come la necessità primaria della società bianconera sia quella di rinforzare il centrocampo con un calciatore che sappia svolgere al meglio il ruolo del regista, adesso affidato a Manuel Locatelli.

In quest’ottica, negli ultimi giorni è cominciato a circolare con insistenza il nome di Rodrigo Mendoza, calciatore classe 2005 che milita nell’Elche e in patria viene già paragonato a Pedri del Barcellona.

Juventus, clausola rescissoria Mendoza: il retroscena

Le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it confermano l’interesse della Juve per Mendoza, così come quello di altri club importanti: Arsenal, Como (che già lo aveva cercato in estate), Al-Ittihad e Real Madrid, nel gennaio scorso con graduale partenza dalla seconda squadra.

Adesso, però, la dimensione di Mendoza è cambiata e la clausola rescissoria inserita nel suo contratto può facilitare l’addio. Fissata a quota 20 milioni di euro, è valida anche nella prossima sessione invernale.

Dunque, chi vorrà, non dovrà trattare col club di appartenenza. La Juve, come detto, è segnalata sulle sue tracce, ma allo stato attuale nessun passo concreto è stato mosso. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.