Juventus a colloquio per Gustavo Sa, fissato il prezzo | CM.IT

Alla vigilia del ritorno in campo per la sfida contro il Como di Fabregas, per i bianconeri si parla anche di calciomercato

Dopo la pausa per le Nazionali, torna il campionato di Serie A e la Juventus è attesa da un’impegnativa sfida contro il rampante Como di Cesc Fabregas.

Ma, come detto, c’è spazio anche per il calciomercato, visto che non manca moltissimo alla sessione invernale e le questioni da risolvere non sono poche per la società bianconera.

In attesa di capire come evolverà la questione Bremer, appena operato al ginocchio, Tudor ha sicuramente bisogno di innesti a centrocampo, visto che Koopmeiners continua a non convincere e restano i soli Locatelli e Thuram a coprire il reparto.

Da alcune settimane, si fa il nome di Gustavo Sa, 20enne centrocampista portoghese, capitano del Famalicao. Un giocatore in linea con quelle che sono le nuove direttive imposte dal plenipotenziario Damien Comolli.

Contatti Juventus-Famalicao per Gustavo Sa, ecco quanto costa

Punto fermo della squadra portoghese, Gustavo Sa è un giocatore duttile che può giocare indifferentemente da trequartista, così viene impiegato maggiormente dal suo attuale allenatore, e da interno sulla linea mediana.

Un classico numero 8, come si diceva un tempo, con i gol nei piedi, ne ha già realizzati due in otto partite di Liga Portugal col Famalicao al sesto posto in classifica, gran fisico e buona qualità tecnica. Oltre ad un carattere da leader, testimonianza ne è la fascia di capitano alla sua giovane età.

Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la Juve sta seguendo molto da vicino il giocatore e ha chiesto informazioni al club lusitano. La richiesta per il cartellino è, ad oggi, di 15 milioni di euro come base fissa, ma il prezzo è destinato a salire.

Se vorrà anticipare la concorrenza e non far impennare la quotazione, i bianconeri dovranno fare in fretta e pensare già ad una eventuale operazione di questo tipo a gennaio. Vedremo come evolverà la situazione e vi terremo aggiornati.