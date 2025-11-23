DIRETTA Tutte le notizie di domenica 23 novembre: è il giorno del derby

Le ultime notizie dal mondo del calcio live su Calciomercato.it: dalla domenica di Serie A alle ultimissime di mercato
Focus sulla 12esima giornata di Serie A, che dopo le gare di ieri si concentra sulle partite domenicali. Dalla trasferta della Roma sul campo della Cremonese al piatto forte rappresentato dal derby di Milano.
Tutte le notizie di domenica 23 novembre qui su Calciomercato.it.
LIVE
Serie A, il programma di oggi
Dopo le quattro gare di ieri ecco il programma della domenica della 12esima giornata di Serie A:
Verona-Parma, domenica 23 novembre alle 12:30
Cremonese-Roma, domenica 23 novembre alle 15:00
Lazio-Lecce, domenica 23 novembre alle 18:00
Inter-Milan, domenica 23 novembre alle 20:45