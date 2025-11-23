Milan, Allegri non si accontenta: “Sorrido, ma dobbiamo migliorare con le piccole”

Prezioso 1-0 per il Diavolo nella stracittadina, grande serata a San Siro ma il tecnico livornese guarda ancora avanti e sprona i suoi

Il Milan conferma la sua striscia positiva recente nei derby, i rossoneri con il gol di Pulisic piegano l’Inter e la sorpassano in classifica. Un ottimo risultato per il Diavolo, Massimiliano Allegri è contento ma invita i suoi a fare sempre meglio.

Questo il commento del tecnico livornese sulla partita ai microfoni di ‘DAZN’: “Sorrido, è una bella vittoria, al termine di una bella partita. Nel primo tempo eravamo un po’ bloccati, abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Potevamo rifinire meglio negli ultimi venticinque metri e sfruttare meglio gli spazi, specie in ripartenza dopo aver trovato il vantaggio. In difesa siamo comunque riusciti a chiuderci nel modo giusto, poi è normale che loro abbiano avuto le loro occasioni”.

Allegri è consapevole del fatto che la sua squadra ha ancora dei limiti e deve crescere: “Aver vinto tutti gli scontri diretti è significativo e ci da’ gioia, ma ci sono campionati dove la differenza possono farla le partite con le piccole – ha aggiunto – Nel complesso abbiamo i punti che meritiamo, non ho particolari rimpianti per qualche passo falso, anche perché con il Napoli e con la Roma avremmo potuto anche finire la partita in parità. Si conferma l’andamento del campionato dall’inizio. Quando dobbiamo decidere noi il ritmo della partita non sempre ci riusciamo, nelle partite di alto livello sappiamo di dover tenere la tensione più alta e ci riusciamo, diventiamo vulnerabili contro avversari non irresistibili anche dal punto di vista psicologico”.

E’ un successo prezioso ma che non fa ancora sbilanciare Allegri sulle prospettive in termini assoluti: “Vincere stasera è fondamentale soprattutto per il rimanere nelle prime quattro, diversamente avremmo potuto iniziare ad accusare un piccolo ritardo . ha spiegato – I rigori? Ho un preparatore dei portieri molto bravo, questo è vero. Abbiamo avuto il vantaggio di poterci allenare con tutti questa settimana, sono contento di come hanno lavorato Leao e Pulisic”.