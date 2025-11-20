Atalanta
DIRETTA Tutte le notizie di giovedì 20 novembre: oggi il sorteggio dei playoff Mondiali LIVE

Foto dell'autore

Tutte le notizie live di giovedì 20 novembre su Calciomercato.it dal mondo del calcio, tra partite e calciomercato

È il giorno dei sorteggi dei playoff per i Mondiali, in cui l’Italia conosce finalmente la sua avversaria in semifinale e quella potenziale in finale, in caso di passaggio del turno. Una tappa cruciale per il nostro calcio, che deciderà verosimilmente le sorti di tanti all’interno della Figc.

Gattuso e Gravina (Ansafoto) – calciomercato.it

Nel frattempo ci si avvicina anche alla ripresa del campionato, con il derby di Milano a un passo e l’attesa che sale.

LIVE

Benfica, tegola per Mourinho: Lukebakio fuori a lungo

Pessime notizie per Mourinho e il Benfica: Dodi Lukebakio ha riportato un brutto infortunio alla caviglia, una frattura che richiede l’intervento chirurgico. Si stimano almeno 3 mesi di stop. Salterà quindi la sfida di gennaio contro la Juventus in Champions League.

Italia, oggi a Zurigo i sorteggi del playoff Mondiale: come funziona

Alle 13 a Zurigo al via i sorteggi dei playoff per i Mondiali. Verranno stabiliti gli accoppiamenti delle semifinali e poi delle finali, di cui verrà anche deciso chi giocherà in casa e chi in trasferta. L’Italia in prima fascia giocherà in casa la semifinale contro una della quarta fascia (Romania, Svezia, Irlanda del Nord o Macedonia del Nord) in quanto testa di serie. Nell’eventuale finale affronterà una delle vincenti dagli accoppiamenti tra le squadre di seconda e terza fascia.

