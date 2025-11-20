DIRETTA Tutte le notizie di giovedì 20 novembre: oggi il sorteggio dei playoff Mondiali LIVE

Tutte le notizie live di giovedì 20 novembre su Calciomercato.it dal mondo del calcio, tra partite e calciomercato
È il giorno dei sorteggi dei playoff per i Mondiali, in cui l’Italia conosce finalmente la sua avversaria in semifinale e quella potenziale in finale, in caso di passaggio del turno. Una tappa cruciale per il nostro calcio, che deciderà verosimilmente le sorti di tanti all’interno della Figc.
Nel frattempo ci si avvicina anche alla ripresa del campionato, con il derby di Milano a un passo e l’attesa che sale.
LIVE
Benfica, tegola per Mourinho: Lukebakio fuori a lungo
Pessime notizie per Mourinho e il Benfica: Dodi Lukebakio ha riportato un brutto infortunio alla caviglia, una frattura che richiede l’intervento chirurgico. Si stimano almeno 3 mesi di stop. Salterà quindi la sfida di gennaio contro la Juventus in Champions League.
Italia, oggi a Zurigo i sorteggi del playoff Mondiale: come funziona
Alle 13 a Zurigo al via i sorteggi dei playoff per i Mondiali. Verranno stabiliti gli accoppiamenti delle semifinali e poi delle finali, di cui verrà anche deciso chi giocherà in casa e chi in trasferta. L’Italia in prima fascia giocherà in casa la semifinale contro una della quarta fascia (Romania, Svezia, Irlanda del Nord o Macedonia del Nord) in quanto testa di serie. Nell’eventuale finale affronterà una delle vincenti dagli accoppiamenti tra le squadre di seconda e terza fascia.