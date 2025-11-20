DIRETTA Tutte le notizie di giovedì 20 novembre: oggi il sorteggio dei playoff Mondiali LIVE

Alle 13 a Zurigo al via i sorteggi dei playoff per i Mondiali. Verranno stabiliti gli accoppiamenti delle semifinali e poi delle finali, di cui verrà anche deciso chi giocherà in casa e chi in trasferta. L’Italia in prima fascia giocherà in casa la semifinale contro una della quarta fascia (Romania, Svezia, Irlanda del Nord o Macedonia del Nord) in quanto testa di serie. Nell’eventuale finale affronterà una delle vincenti dagli accoppiamenti tra le squadre di seconda e terza fascia.