Sorteggio playoff Mondiali: le possibili avversarie dell’Italia, orario e dove vederlo in tv

Tutto quello che c’è da sapere sul sorteggio di semifinali e finali dei playoff che decideranno le ultime quattro partecipanti europee al Mondiale

Sarà in ogni caso una giornata decisiva per l’Italia, che oggi conosce la sua avversaria nella semifinale dei playoff – previsti il 26 e 31 – per accedere al Mondiale e poi la potenziale avversaria in finale. A Zurigo, Svizzera, alle ore 13 il cammino degli Azzurri sarà più chiaro e definito, anche se niente può essere dato per scontato. La qualificazione per la kermesse di Usa, Messico e Canada passa da qui, anche se tutto dipenderà dalla nostra Nazionale.

Sulla carta non ci sono squadre più forti o alla pari dell’Italia, che però ha imparato sulla propria pelle che poi a contare è altro, ovvero dimostrare di essere migliori e di meritare di andare avanti. Ci sono sedici formazioni divise in quattro urne da quattro squadre ciascuna, divise secondo ranking Fifa. Gli Azzurri in tal senso sono in prima fascia e quindi eviteranno sia in semifinale che in finale gli avversari più impegnativi: Turchia, Ucraina e Danimarca. Ed è già un primo passo.

In quanto testa di serie, la squadra di Gattuso affronterà una formazione della quarta fascia, ovvero chi ha vinto il proprio girone di Nations League e non è riuscito a strappare il pass diretto o per i playoff attraverso i gironi di qualificazione. Nello specifico l’Italia pescherà una tra Romania, Irlanda del Nord e due fantasmi del passato come Macedonia del Nord e Svezia. Le probabilità di incappare in un’operazione ‘vendetta’ sono del 50%, decisamente alte. Contemporaneamente le squadre della seconda fascia (Polonia, Repubblica Ceca, Galles e Slovacchia) verranno accoppiate con quelle della terza (Albania, Bosnia, Kosovo e Irlanda).

Sorteggio playoff Mondiali Italia, dove vederlo in tv e streaming

Oggi verranno sorteggiati anche gli accoppiamenti delle finali, per qui l’eventuale avversaria dell’Italia – se dovesse passare il turno – uscirà appunto da uno di questi match. Contestualmente saranno decise anche le sedi – almeno casa e trasferta – della finale playoff, che l’Italia potrebbe quindi giocare in trasferta a differenza della semifinale che si giocherà nel nostro paese in quanto teste di serie. La candidata principale ad ora è Bergamo mentre in caso di finale probabilmente si tornerebbe all’Olimpico.

Le quattro formazioni vincitrici del doppio scontro faranno parte delle 48 squadre del Mondiale 2026. Come detto: appuntamento alle 13. Per seguire il sorteggio in diretta, gli aggiornamenti live di Calciomercato.it sul sito ufficiale e sui social, oppure in tv in chiaro su Rai Sport o su Sky Sport 24, oltre alle piattaforme come NOW, RaiPlay e Sky Go, o ancora sul sito ufficiale della Fifa (o il canale Youtube).