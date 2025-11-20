Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Gattuso pressa la Serie A: “Per Montella fermeranno il campionato. Chiesa? Problema suo”

Foto dell'autore

La Nazionale azzurra si prepara ai Playoff: in semifinale l’Irlanda del Nord, Gattuso parla del calendario sempre più fitto

Il sorteggio per i Playoff in vista del prossimo Mondiale ha visto gli azzurri pescare l’Irlanda del Nord: in finale, eventualmente, la Nazionale affronterà la vincente tra Galles e Bosnia, in trasferta.

Gennaro Gattuso, Ct della Nazionale italiana
Gattuso pressa la Serie A: “Per Montella fermeranno il campionato. Chiesa? Problema suo” (Ansafoto) – Calciomercato.it

Una possibile doppia sfida insidiosa – semifinale il 26 marzo, la finale il 31 – per gli azzurri. A tal proposito il Commissario Tecnico ha voluto analizzare quella che sarà la prima gara, quella cruciale, che per Gattuso resta l’unico tema da trattare in questo momento.

Italia-Irlanda del Nord, gli azzurri giocheranno in casa contro una squadra sulla carta tutt’altro che insuperabile: “Sono una squadra fisica, non mollano mai ma ce la giochiamo. Guardiamo avanti con fiducia ma dobbiamo migliorare”, ha detto a ‘Sky Sport’.

Italia, Gattuso chiede tempo: “Facciamo come in Turchia”

Poi la rivelazione che riguarda, invece, l’eventuale pausa della Serie A per questi delicati impegni. Un tema caldo che il Ct ha affrontato con la consueta schiettezza che lo contraddistingue.

Federico Chiesa, attaccante del Liverpool
Italia, Gattuso chiede tempo: “Facciamo come in Turchia” (Ansafoto) – Calciomercato.it

“Stage prima della partita? Più giorni abbiamo meglio è. Sarà importante anticipare la giornata di campionato”. Poi il discorso chiama in causa Vincenzo Montella, Ct della Turchia: “Ne ho parlato con lui, in Turchia il campionato si fermerà per la Nazionale. Speriamo venga fatta la stessa cosa con l’Italia, la speranza di Gattuso.

Anche Vincenzo Montella è intervenuto in ‘aiuto’ del collega che ha chiesto tempo e modo per preparare al meglio la sfida con l’Irlanda del Nord: “Ho già chiesto ufficialmente alla Federcalcio italiana di fermare il campionato a marzo, ne sarei contento e anche Gattuso. Ho tre calciatori in Serie A”.

Alla fine, poi, Gattuso regala una battuta su Federico Chiesa e il possibile ritorno in Nazionale proprio in vista dei Playoff: Il problema ce l’ha lui, non io. Io ci parlo ad ogni convocazione. Lo sapete bene”, ha tagliato corto il Ct.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie