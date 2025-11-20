Gattuso pressa la Serie A: “Per Montella fermeranno il campionato. Chiesa? Problema suo”

La Nazionale azzurra si prepara ai Playoff: in semifinale l’Irlanda del Nord, Gattuso parla del calendario sempre più fitto

Il sorteggio per i Playoff in vista del prossimo Mondiale ha visto gli azzurri pescare l’Irlanda del Nord: in finale, eventualmente, la Nazionale affronterà la vincente tra Galles e Bosnia, in trasferta.

Una possibile doppia sfida insidiosa – semifinale il 26 marzo, la finale il 31 – per gli azzurri. A tal proposito il Commissario Tecnico ha voluto analizzare quella che sarà la prima gara, quella cruciale, che per Gattuso resta l’unico tema da trattare in questo momento.

Italia-Irlanda del Nord, gli azzurri giocheranno in casa contro una squadra sulla carta tutt’altro che insuperabile: “Sono una squadra fisica, non mollano mai ma ce la giochiamo. Guardiamo avanti con fiducia ma dobbiamo migliorare”, ha detto a ‘Sky Sport’.

Italia, Gattuso chiede tempo: “Facciamo come in Turchia”

Poi la rivelazione che riguarda, invece, l’eventuale pausa della Serie A per questi delicati impegni. Un tema caldo che il Ct ha affrontato con la consueta schiettezza che lo contraddistingue.

“Stage prima della partita? Più giorni abbiamo meglio è. Sarà importante anticipare la giornata di campionato”. Poi il discorso chiama in causa Vincenzo Montella, Ct della Turchia: “Ne ho parlato con lui, in Turchia il campionato si fermerà per la Nazionale. Speriamo venga fatta la stessa cosa con l’Italia“, la speranza di Gattuso.

Anche Vincenzo Montella è intervenuto in ‘aiuto’ del collega che ha chiesto tempo e modo per preparare al meglio la sfida con l’Irlanda del Nord: “Ho già chiesto ufficialmente alla Federcalcio italiana di fermare il campionato a marzo, ne sarei contento e anche Gattuso. Ho tre calciatori in Serie A”.

Alla fine, poi, Gattuso regala una battuta su Federico Chiesa e il possibile ritorno in Nazionale proprio in vista dei Playoff: “Il problema ce l’ha lui, non io. Io ci parlo ad ogni convocazione. Lo sapete bene”, ha tagliato corto il Ct.