DIRETTA | Tutte le notizie di martedì 18 novembre: Juventus, idea Xhaka a centrocampo LIVE

Tutte le notizie live di martedì 18 novembre su Calciomercato.it dal mondo del calcio, tra partite e calciomercato
Dopo i match delle Nazionali, pronti a rituffarsi nel campionato, in attesa di un weekend cruciale, con match come Inter-Milan, Napoli-Atalanta, Fiorentina-Juventus e non solo. Conte è tornato a Napoli dopo le ferie riprendendo gli allenamenti e preparando la riscossa, anche le altre big al lavoro per i prossimi impegni e con le prime idee in vista del mercato.
LIVE
Juventus, ritorna di moda l'idea Xhaka
A centrocampo, la Juventus insegue un innesto importante a gennaio: secondo ‘Tuttosport’, per i bianconeri torna in auge il nome di Granit Xhaka, già seguito in estate. Ma per il colpo dal Sunderland servono più di 15 milioni di euro.
Juventus, buone notizie per Spalletti: Bremer si avvicina al ritorno
Bremer sta per mettersi alle spalle l’infortunio. Blitz positivo a Lione per il controllo della situazione del ginocchio, via libera agli allenamenti graduali con la squadra. La Juventus può averlo a disposizione per la sfida col Napoli di inizio dicembre.