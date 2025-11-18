DIRETTA | Tutte le notizie di martedì 18 novembre: Juventus, idea Xhaka a centrocampo LIVE

Tutte le notizie live di martedì 18 novembre su Calciomercato.it dal mondo del calcio, tra partite e calciomercato

Dopo i match delle Nazionali, pronti a rituffarsi nel campionato, in attesa di un weekend cruciale, con match come Inter-Milan, Napoli-Atalanta, Fiorentina-Juventus e non solo. Conte è tornato a Napoli dopo le ferie riprendendo gli allenamenti e preparando la riscossa, anche le altre big al lavoro per i prossimi impegni e con le prime idee in vista del mercato.

LIVE

09:02 Juventus, ritorna di moda l'idea Xhaka A centrocampo, la Juventus insegue un innesto importante a gennaio: secondo ‘Tuttosport’, per i bianconeri torna in auge il nome di Granit Xhaka, già seguito in estate. Ma per il colpo dal Sunderland servono più di 15 milioni di euro.