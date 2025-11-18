Atalanta
Inter-Milan, Dumfries non ce la fa: la scelta di Chivu

L’olandese verso il forfait nel big match, i nerazzurri dovranno fare a meno di lui: ecco chi prenderà il suo posto

E’ partito il conto alla rovescia in vista del derby tra Inter e Milan, match attesissimo che può dare indicazioni fondamentali nella corsa al vertice. Che molto probabilmente perderà uno dei principali protagonisti. Si va verso l’assenza di Denzel Dumfries, che potrebbe effettivamente non recuperare dal problema alla caviglia accusato in nazionale.

Con l’OIanda, nei giorni scorsi, il laterale destro si era allenato poco, come chiarito dal tecnico Koeman, e subito dopo la gara con la Polonia, saltata, era tornato a Milano. Le verifiche delle ultime ore da Appiano Gentile, come abbiamo appreso, fanno filtrare un certo pessimismo. E’ difficile che Dumfries possa farcela e si deciderà verosimilmente di non rischiare per averlo a disposizione per i prossimi appuntamenti.

Così, Chivu deve scegliere chi mandare in campo al suo posto, sulla fascia destra. Nelle sue esibizioni, però, Luis Henrique non ha convinto e Darmian, pur verso il rientro, non darebbe sufficienti garanzie da titolare. Ecco quindi che Carlos Augusto potrebbe essere schierato sulla fascia opposta a quella di sua tradizionale competenza. Gli allenamenti dei prossimi giorni ci diranno se questa linea sarà effettivamente confermata.

