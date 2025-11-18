Inter, ennesima bocciatura: come cambia il mercato di gennaio

Nella sessione invernale due giocatori potrebbero lasciare la squadra di Chivu

L’ennesima bocciatura. Quando? Domenica sera, nel derby col Milan valevole per la dodicesima giornata di Serie A.

Ennesima bocciatura per Luis Henrique, che Chivu ha già detto di non ritenere all’altezza del calcio italiano. Il brasiliano come l’altro flop dello scorso mercato estivo nerazzurro: Andy Diouf.

Come svelatovi da Calciomercato.it, l’Inter è pronta a disfarsi di Luis Henrique già nella prossima finestra invernale.

Meglio se a titolo definitivo, anche se non è da escludere un’apertura al semplice prestito: del resto non è facile trovare un acquirente disposto a investirci almeno una ventina di milioni. A una cifra inferiore, considerato che è stato pagato 23 milioni solo qualche mese fa, il club di viale della Liberazione andrebbe incontro a una minusvalenza.

Per Chivu è già fuori dai giochi, come confermano le recenti scelte e quella che si appresta a fare domenica. Nel derby al posto di Dumfries, tornato dalla Nazionale con la caviglia sinistra malconcia e al momento verso il forfait, il tecnico romeno è intenzionato a schierare Carlos Augusto, provato sull’out destro già prima della sosta contro la Lazio.

Luis Henrique saluta l’Inter a gennaio: le ipotesi per la sostituzione del brasiliano

La bocciatura di Luis Henrique cambia anche il mercato, di gennaio, dell’Inter. Con la sua partenza, Ausilio sarebbe ‘costretto’ a prendere un altro laterale. A tal proposito, sta prendendo quota il nome di Norton-Cuffy del Genoa, nel mirino già di Juve e Napoli.

Se Carlos Augusto dovesse dare le risposte giuste pure a destra, ecco che l’Inter potrebbe virare su un laterale mancino, prendendo magari in considerazione qualche ‘scarto’ di un club straniero.

Inter, a gennaio può dire addio anche Frattesi

A gennaio, comunque, potrebbe salutare anche Davide Frattesi, il quale fin qui ha trovato pochissimo spazio. Di Luis Henrique e di Frattesi ne abbiamo parlato in diretta sul nostro canale Youtube.