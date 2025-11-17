DIRETTA Tutte le notizie di lunedì 17 novembre: al playoff pericolo ‘fantasmi’ e Romania, annuncio di Bove sul ritorno in campo LIVE

Tutte le notizie live di lunedì 17 novembre su Calciomercato.it dal mondo del calcio, tra partite e calciomercato
La Nazionale va in archivio dopo la batosta a San Siro con la Norvegia e il secondo tempo in cui Haaland e Nusa sono saliti in cattedra ribaltando senza troppi problemi il risultato. È il tempo di nuovo delle analisi, di leccarsi le ferite in attesa del sorteggio dei playoff di giovedì.
Bove: "Ritorno in campo? Vi spiego"
Edoardo Bove ha parlato del suo futuro a margine della presentazione in Senato della ‘legge Bove’ sul primo soccorso
“La mia condizione finisca migliora, l’obiettivo è tornare a giocare e farlo il prima possibile. Credo accadrà presto anche se non so dove e quando”.
Como, UFFICIALE Diao ko: a rischio anche per l'Inter
Tegola Como, infortunio serio per Assane Diao.
“(…) A seguito della recente sintomatologia riferita dal calciatore durante il ritiro con la Nazionale senegalese – e in costante aggiornamento con lo staff medico della stessa – l’atleta è stato sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra“.
Per il giovane attaccante 2-3 settimane di stop: a rischio anche la sfida con l’Inter del 6 dicembre.
Bordata a Gattuso: "Non può comportarsi così a bordo campo"
Tony Damascelli a ‘Radio Radio’: “Per me Gattuso non è un allenatore della Nazionale. Non può comportarsi così a bordo campo come Buffon e come Bonucci perché questa è la Nazionale italiana quattro volte campione del Mondo e poi campione d’Europa. Questo dovrebbe dirglielo Gravina. A bordo campo ci si comporta in un altro modo”.
Italia, numeri disastrosi a San Siro
La percentuale di vittorie dell’Italia a San Siro negli ultimi 20 anni è disastrosa: solo 3 successi su 13 partite giocate, per un pessimo 23%
Harry Kane supera Pelè: vola a quota 78 gol con l’Inghilterra
Con le sue reti numero 77 e 78 con l’Inghilterra, Harry Kane ha superato i 77 centri di Pelè con la Seleçao.
PLAYOFF Mondiale: ecco chi può Affrontare l'Italia
Haaland, che stoccata a Mancini: "Mi toccava il sedere e io..."
Spunta un clamoroso siparietto raccontato da Haaland, che rivela come Mancini abbia provato a innervosirlo e di come lui lo abbia poi sarcasticamente ringraziato.
Milan, clamoroso: può tornare Thiago Silva
Secondo ‘La Repubblica’, il Milan starebbe pensando di ingaggiare Thiago Silva (41 anni) a gennaio.
Italia, ecco le possibili avversarie ai playoff per i Mondiali
Giovedì il sorteggio playoff a Zurigo, ore 13. Ecco i dettagli su come funziona e le possibili avversarie dell’Italia in semifinale e in finale, e dove si giocherebbero le partite. Tra le probabilità Macedonia del Nord e Svezia, che ci hanno già eliminato negli spareggi.
Italia, Bergomi: "A un playoff devi temere qualsiasi avversaria"
Beppe Bergomi commenta a Sky la situazione dell’Italia in vista del sorteggio playoff: “L’Italia ha giocato bene nel 1° tempo, ma nella ripresa c’è stato un grandissimo calo, ci siamo proprio abbattuti, la loro esultanza sul gol del 4-1 ci rimane impressa nella testa. Quando arrivi a un playoff bisogna temere qualunque avversaria. L’Italia deve presentarsi agli spareggi di marzo con una buona autostima, ma allo stesso tempo con l’umiltà e il coraggio di affrontare determinate sfide”.