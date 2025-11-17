Atalanta
Italia, tutto sul sorteggio del playoff: come funziona, le possibili avversarie e dove si giocherà

Gli Azzurri parteciperanno per la terza volta di fila allo spareggio per accedere ai Mondiali: ecco le due squadre che potrebbe incrociare

L’Italia crolla nel secondo tempo contro la Norvegia e legittima la qualificazione diretta ai Mondiali della squadra di Haaland e Nusa, che hanno disposto a proprio piacimento degli Azzurri nella ripresa. La squadra di Gattuso, come già ormai ampiamente noto, dovrà passare dai playoff per sperare di tornare nella competizione al terzo tentativo. Dopo due sconfitte agli spareggi, prima contro la Svezia e poi in semifinale con la Macedonia del Nord, torna così l’incubo di fallire nuovamente.

Gennaro Gattuso (Ansafoto) – calciomercato.it

Le due gare, semifinale e finale, sono previste a fine marzo ma non è ancora noto avversario né luogo. Per quello bisogna aspettare giovedì, quando andrà in scena il sorteggio a Zurigo che definirà appunto il destino della nostra Nazionale. Nell’urna ci saranno 16 squadre, ovvero le 12 seconde classificate dei gironi europei – tra cui appunto l’Italia – e le quattro migliori vincitrici dei gironi di Nations League che non si sono qualificate direttamente.

Italia, le possibili avversarie in semifinale e finale: pericolo rematch o Romania. Dove si giocherà

Queste 16 formazioni sono suddivise in quattro fasce: la prima con le teste di serie da ranking, per cui sicuramente Italia e Ucraina, e da confermare Turchia e Polonia. All’appello mancano infatti ancora alcune partite in determinati gironi di qualificazione ai Mondiali per definire le ultime classifiche definitive. In seconda e terza fascia le altre seconde in base al ranking che al momento sono: Scozia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Albania, Macedonia del Nord, Irlanda, Bosnia e Kosovo.

Gattuso e Gravina (Ansafoto) – calciomercato.it

Infine la quarta fascia di ripescate grazie Nations League, ad ora Galles o Macedonia del Nord, Romania, Svezia e Irlanda del Nord). Da quest’ultimo gruppetto – quello della quarta fascia – ci sarà l’avversaria dell’Italia in semifinale. Per cui è probabile un nuovo scontro con chi ci ha già buttato fuori, ovvero Macedonia e Svezia. In finale invece, in caso di qualificazione, gli Azzurri affronterebbero una delle vincenti delle semifinali tra squadre di seconda e terza fascia. Tutto in gara secca. La semifinale la giocheremo in casa, verosimilmente a Bergamo, per la finale invece deciderà il sorteggio. Ma è probabile che venga scelto l’Olimpico.

