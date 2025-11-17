Ultim’ora Gattuso, annuncio improvviso: “Non può”

Dopo il disastro di ieri scattano inevitabili riflessioni sulle sorti della Nazionale. Bordata pesante nei confronti del commissario tecnico

Un altro Mondiale senza Italia è l’incubo che aleggia nelle menti e nei cuori di calciatori, tifosi ed addetti ai lavori. Un’altra Coppa del Mondo senza gli azzurri sarebbe un autentico disastro dopo le ultime due edizioni in cui abbiamo dovuto guardare tutte le altre da casa.

Ieri sera contro la Norvegia si è chiusa la fase di qualificazione a gironi con l’ennesima risposta molto negativa da parte della truppa azzurra. La compagine del ct Gattuso, dopo l’iniziale vantaggio di Pio Esposito che aveva lasciato buone sensazioni nel primo tempo, ha incassato una rimonta pesantissima per mano degli ospiti che trascinati dal solito immarcabile Haaland hanno vinto con un nettissimo 4-1.

Un poker orribile per l’Italia che sgretola ulteriormente le piccole certezze che Gattuso stava provando a creare, e spaventa ora parecchio in vista dei Playoff che già nelle ultime due edizioni si sono tradotti in un disastro per gli azzurri.

Svezia e Macedonia gli incubi per Ventura e Mancini, mentre Gattuso dovrà attendere giovedì per conoscere da Zurigo il nome dell’avversario in semifinale per gli spareggi. Al netto di quale sarà il percorso di marzo la debacle di ieri intanto porta a forti riflessioni sulla stessa figura del ct.

Gattuso, che ha ereditato la panchina da Spalletti, ha ottenuto risultati non sempre eccezionali e dopo la sconfitta di San Siro di ieri ha attirato su di se anche parecchie critiche. Tra queste anche quella di Tony Damascelli a ‘Radio Radio’: “Per me Gattuso non è un allenatore della Nazionale. Non può comportarsi così a bordo campo come Buffon e come Bonucci perché questa è la Nazionale italiana quattro volte campione del Mondo e poi campione d’Europa. Questo dovrebbe dirglielo Gravina. A bordo campo ci si comporta in un altro modo”.