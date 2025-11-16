Tutte le notizie di domenica 16 novembre

Tutte le notizie live di domenica 16 novembre su Calciomercato.it dal mondo del calcio, tra partite e calciomercato
Ancora giornata di match per le qualificazioni ai Mondiali, stasera l’Italia di Gattuso affronta la Norvegia per chiudere il girone. Si susseguono anche le notizie dai vari campi in vista del ritorno del campionato.
Crolla anche l'Italia di Gattuso: la Norvegia è più forte | VIDEO
Italia-Norvegia, Gattuso: "Chiedo scusa a tutti i tifosi"
Il CT Gattuso, a caldo ai microfoni di ‘Rai Sport’, ha commentato così Italia-Norvegia 1-4: “Chiedo scusa a tutti i tifosi, è un risultato pesante, avevamo fatto un primo tempo molto molto buono, siamo stati squadra vera. Penso che la delusione più grande è questa, ci lecchiamo le ferite, complimenti a loro, scusate per i quattro gol che abbiamo preso”.
Inter, Calhanoglu pensa già al Derby | VIDEO
DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Italia-Norvegia LIVE
Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra gli Azzurri di Gattuso e i Leoni di Solbakken in tempo reale.
Dalla Spagna: Zidane sarà il nuovo CT della Francia dopo i Mondiali
Secondo quanto riferito da ‘As’, Zinedine Zidane sarà il nuovo Commissario Tecnico della Francia dopo i Mondiali 2026.
Dalla Germania: possibile incontro tra Icardi e Galatasaray per il rinnovo
Secondo quanto riferito da Sky.de, il Galatasaray e l’entourage di Icardi sarebbero intenzionati a fissare un summit di mercato con cui discutere il tema riguardante il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2026.
Arsenal, solo un sovraccarico per Calafiori
Riccardo Calafiori sarà regolarmente disponibile per la prossima gara di Premier League che vedrà l‘Arsenal sfidare il Tottenham. Gli ultimi esami hanno escluso infortuni evidenziando un sovraccarico muscolare.
Milan, ipotesi rinnovo per Modric: lo scenario
Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il Milan starebbe pensando di proporre a Modric un contratto di almeno un altro anno: l’ultima parola, però, spetterà al direttore interessato.
Ternana, panchina di Liverani a rischio? Il ds: "Siamo tutti in discussione"
Intervenuto ai microfoni di Ternana News.it, Carlo Mammarella – ds della Ternana – ha tuonato: “La squadra non ha identità. Esonero Liverani? Siamo tutti in discussione e faremo delle valutazioni“.
Italia-Norvegia, Schjelderup tra gli osservati speciali di mercato
In Italia-Norvegia di stasera vedremo all’opera Schjelderup, esterno del Benfica: la ‘Gazzetta dello Sport’ riporta l’interessamento di Lazio e Bologna.
Lazio, nuova tegola per Sarri: Rovella si opera
Non si sono risolti i problemi di pubalgia di Rovella, secondo ‘Sky Sport’ il giocatore ha optato per l’operazione chirurgica dopo la terapia conservativa: la Lazio lo perde nuovamente per circa un mese e mezzo, rientrerà solo nel 2026.
Juventus sul 'nuovo Pedri': quanto costa Mendoza
Secondo ‘Tuttosport’, la Juventus è molto attiva su Rodrigo Mendoza, talento dell’Under 21 spagnola già monitorato da diversi grandi club. Identificato come il ‘nuovo Pedri’, in forza all’Elche, ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro.
Calciomercato Napoli, idea Atta a centrocampo
Il Napoli segue diverse piste di mercato per gennaio, specialmente a centrocampo visti i tanti infortuni. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, tra i papabili per gli azzurri ci sarebbe anche Atta dell’Udinese.
Italia-Norvegia, la probabile formazione
Per Italia-Norvegia di stasera, Gattuso pensa a un 3-5-2 con Locatelli, Barella e Frattesi a centrocampo, risparmiando Tonali in diffida per preservarlo per i playoff. Bastoni, Mancini e Di Lorenzo davanti a Donnarumma, Politano e Dimarco sulle fasce, con Retegui e Pio Esposito di punta.