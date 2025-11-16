Tutte le notizie di domenica 16 novembre

Il CT Gattuso, a caldo ai microfoni di ‘Rai Sport’, ha commentato così Italia-Norvegia 1-4: “Chiedo scusa a tutti i tifosi, è un risultato pesante, avevamo fatto un primo tempo molto molto buono, siamo stati squadra vera. Penso che la delusione più grande è questa, ci lecchiamo le ferite, complimenti a loro, scusate per i quattro gol che abbiamo preso”.