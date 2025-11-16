Qualificazioni Mondiali, la cronaca di Italia-Norvegia 1-4

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra gli Azzurri di Gattuso e i Leoni di Solbakken in tempo reale

L’Italia ospita la Norvegia a Milano in una gara valida per l’ultima giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026. Una sfida tra le prime due della classifica che certificherà in modo aritmetico il pass dei Vichinghi alla rassegna iridata in Canada, Messico e Stati Uniti che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Hernandez.

Da una parte gli Azzurri di Rino Gattuso, reduci dalla sofferta vittoria in trasferta contro la Moldova, vogliono finire il girone con un altro successo. Per operare il sorpasso in vetta, servirebbero almeno nove gol di scarto. Di fatto è un test in vista dei playoff di marzo, quando Donnarumma e compagni avranno l’ultima chance di andare ai Mondiali.

Dall’altra parte i Leoni di Ola Solbakken, che a loro volta vengono dal successo sull’Estonia, puntano a restare a punteggio pieno per festeggiare al meglio il traguardo iridato. All’andata gli scandinavi ebbero la meglio sull’allora Nazionale di Spalletti con il punteggio di 3-0 grazie ai gol di Sorloth, Nusa e Haaland.

Italia-Norvegia, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Rai 1 e sarà visibile in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Rai Play.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Pio Esposito. CT Gattuso

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. CT Solbakken.

ARBITRO: Alejandro Hernandez Hernandez (Spagna)

CLASSIFICA GIRONE I: Norvegia punti 24, ITALIA 18, Israele 12, Estonia 4, Moldova 1.