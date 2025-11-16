Atalanta
Gattuso ci mette la faccia: “Chiedo scusa”. I tifosi chiedono le dimissioni di Gravina

Gattuso si scusa con i tifosi, che chiedono a gran voce le dimissioni del presidente Gravina. Le reazioni dopo Italia-Norvegia 1-4

L’Italia crolla nel secondo tempo e viene travolta anche a San Siro dalla Norvegia di Haaland. Il risultato finale di 1-4 è pesantissimo e rischia di lasciare strascichi anche in vista dei Playoff.

Gattuso ai microfoni della Rai (screenshot) – calciomercato.it

Così Rino Gattuso a caldo ai microfoni di ‘Rai Sport’: “Innanzitutto dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi per il risultato pesante. Peccato, avevamo fatto un bel primo tempo, da squadra vera. La delusione più grande è il secondo, ma complimenti a loro e noi ci lecchiamo le ferite. Chiedo ancora scusa, ma dobbiamo ripartire dal primo tempo”.

“Siamo mancati sulle distanze, nel primo tempo eravamo compatti. Abbiamo cominciato a perdere palla e dar campo a loro. Ce li siamo portati in area in questo modo – ha analizzato il Commissario Tecnico Azzurro – Dobbiamo ripartire dal primo tempo, eravamo compatti e sempre nelle posizioni giuste. La partita è cambiata dal loro tiro in porta nel secondo tempo, abbiamo iniziato a impaurirci”. I tifosi, nel frattempo, chiedono a gran voce le dimissioni del presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Italia, tifosi contro Gravina: “Ancora al suo posto”

Di seguito alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

