Zirkzee, annuncio dall’Inghilterra: “Sta facendo pressioni”

Vuole cambiare il prima possibile squadra

Vuole tornare in Serie A. Un desiderio, questo, espresso già al proprio club, con cui si è arrivati ad una rottura. A prescindere dal recupero di Sesko, che comunque non preoccupa troppo i Red Devils, Zirkzee intende cambiare squadra e farà pressione sulla propria società affinché il suo desiderio venga esaudito.

L’ennesima conferma sulla volontà di Zirkzee è arrivata anche a Calciomercato.it dal caporedattore del Mirror, John Cross: “Non ci sono dubbi sul fatto che Zirkzee voglia lasciare lo United a gennaio. Questo perché il Mondiale è alle porte e non sta ottenendo abbastanza minuti e fiducia”.

La Roma c’è, abbiamo parlato dei contatti tra i giallorossi e l’agente, che però deve vigilare sulla concorrenza del West Ham e della Premier.