Tutte le notizie di venerdì 14 novembre: Inter, si ferma Dumfries. Croazia ai Mondiali

Tutte le notizie di venerdì 14 novembre sul mondo del calcio: dagli aggiornamenti di calciomercato ai match delle nazionali
Proseguono i match di qualificazione ai Mondiali nel corso della sosta, dopo la vittoria di ieri dell’Italia contro la Moldavia. Si seguono con particolare interesse le notizie provenienti dai campi e dai ritiri, con i timori, per i club e gli allenatori nostrani, di ulteriori infortuni.
Al Napoli, si allunga l’emergenza con il grave stop di Anguissa: altri problemi per Antonio Conte, che resta nel fuoco delle critiche.
Fiorentina, piace Diogo Leite
La Fiorentina guarda a possibili nuovi innesti. Per la difesa piace il centrale portoghese Diogo Leite.
Lazio, nodo Dele Bashiru
Novità in casa Lazio: Fisayo Dele Bashiru è tornato in gruppo, ma c’è il nodo lista. Il nigeriano è stato “tagliato” durante il suo infortunio e rimpiazzato da Basic. Il suo rientro in lista, al momento, non è in programma. Se ne riparlerà a gennaio.
Qualificazioni Mondiali: Croazia qualificata
La Croazia è ufficialmente qualificata ai prossimi Mondiali. Decisiva la vittoria per 3-1 contro le Far Oer. Rimandato l’appuntamento per Germania e Olanda. I tedeschi superano 2-0 il Lussemburgo, ma la vittoria della Slovacchia contro l’Irlanda del Nord tiene aperti i giochi. Germania-Slovacchia di lunedì sarà decisiva. L’Olanda invece pareggia 1-1 in Polonia: agli ‘Oranje’ basta un pari nella prossima gara per qualificarsi.
Roma, piace Froholdt del Porto
Secondo ‘Sky Sport’, la Roma avrebbe messo gli occhi sul talento danese del Porto, Victor Froholdt. Operazione non semplice e piuttosto onerosa: i lusitani hanno pagato il giocatore 20 milioni in estate.
Inter, Marotta boccia l'acquisto.
Furia De Laurentiis: "Pago i giocatori e si fanno male in Nazionale"
Furioso Aurelio De Laurentiis: “Ho prestato Rrahmani ed è tornato sfasciato, Anguissa è tornato sfasciato. Non si può andare avanti così. I campionati devono andare avanti fino alla fine”.
L'Argentina vince in Angola: a segno Lautaro
L’Argentina vince l’amichevole giocata a Luanda contro l’Angola: finisce 0-2. Un gol per tempo per i sudamericani, a segno con Lautaro Martinez e Messi.
Qualificazioni Mondiali, clamorosa vittoria di Malta in Finlandia
Qualificazioni Mondiali: Malta vince in Finlandia 0-1. Clamorosa vittoria per gli uomini di De Leo: decide Grech all’81’.
Cagliari, idea Djuric per l'attacco
Milan Djuric potrebbe essere il nuovo nome per l’attacco del Cagliari. Il club sardo è in cerca di un sostituto di Belotti e il bosniaco, che a Parma sta trovando poco spazio, è nella lista della dirigenza rossoblù.
Calciomercato, un altro derby tra Inter e Milan: le ultime
NUOVO DERBY DI MERCATO TRA INTER E MILAN!
CONFERME DALL'INGHILTERRA SU ZIRKZEE
Zirkzee vuole lasciare lo Manchester United: la notizia di Calciomercato.it trova conferme in Inghilterra!
Francia, UFFICIALE: Kone torna a Roma
UFFICIALE: Manu Kone lascia la Francia per far ritorno a Roma. Era diffidato e ieri è stato ammonito nel match contro l’Ucraina delle qualificazioni al Mondiale 2026. Salterà, quindi, la sfida con l’Azerbaigian di domenica 16 novembre.
Torino, infortunio muscolare per Simeone
Attraverso una nota ufficiale, il Torino ha comunicato che “gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Giovanni Simeone, a seguito di uno scontro di gioco in allenamento, hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.
Per quanto riguarda Ivan Ilic, uscito anzitempo nella partita Inghilterra-Serbia a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, sono in corso accertamenti. Lo staff medico granata è in stretto contatto con i colleghi della Nazionale serba”.
L’attaccante argentino rischia uno stop di almeno tre settimane e può saltare anche la sfida contro il Milan in programma l’8 dicembre.
Italia ai Playoff: ecco le possibili avversarie | VIDEO
Inter, allarme Dumfries: out in Polonia-Olanda
Dumfries non giocherà Polonia-Olanda di stasera per le qualificazioni ai Mondiali. La conferma arriva in Olanda anche dal ‘Telegraaf’. Al momento non ci sono notizie precise sullo stato di salute dell’esterno dell’Inter, ma Koeman aveva già avvertito che il giocatore si era allenato poco in questi giorni e che la sua presenza fosse a rischio.
Inter, conferme sull'offerta per Gila
L’Inter cerca un rinforzo a gennaio in difesa, dal ‘Messaggero’ notizie su una offerta di 20 milioni per Gila pronta per la Lazio. Ma il club biancoceleste ha richieste ben più elevate, considerando anche la recompra da corrispondere al Real Madrid.
Bologna, sirene dalla Bundesliga per Dallinga
Il Bologna deve fare attenzione all’interessamento per Dallinga. Diversi club stanno sondando il terreno, tra questi anche lo Stoccarda come viene riportato in Germania.
Torino, allarme per l'infortunio di Ilic
Ilic si è infortunato in nazionale, ieri, durante il match tra Inghilterra e Serbia. Ansia per il Torino, solo gli esami faranno chiarezza ma il timore è che siano interessati i legamenti del ginocchio e lo stop sia piuttosto lungo.
Calciomercato, Berardi 'chiama' le big
Domenico Berardi si racconta in una intervista al ‘Corriere dello Sport’ e spiega, sul suo futuro: “Ho un contratto fino al 2029 con il Sassuolo ma non si sa mai. Ma negli ultimi anni ho spinto per andare via, prima dell’infortunio avevo l’accordo con un grande club. Vorrei provare la Champions, mi manca”.
Napoli, almeno due colpi a gennaio: i nomi
Per l’emergenza infortuni il Napoli dovrà correre ai ripari nella prossima finestra di mercato. Le priorità sono un centrocampista e un laterale destro. I nomi sul taccuino della dirigenza azzurra sono Mainoo, Frendrup, Juanlu Sanchez e Norton-Cuffy.
Irlanda-Portogallo, il VIDEO dell'espulsione di Cristiano Ronaldo
Serata amara a Dublino per Cristiano Ronaldo e il Portogallo, battuti 2-0 dall’Irlanda. Per CR7, arriva pure l’espulsione, dopo revisione al Var da parte dell’arbitro per una reazione nei confronti di un avversario. Ecco le immagini.