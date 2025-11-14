Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Caccia all’erede, ma Marotta lo boccia: ecco perché

Foto dell'autore

Inter in cerca di un nuovo innesto, ma arriva il no da parte del presidente: spiegato il motivo

Ringiovanire la difesa. E’ un mantra che si sente ormai sempre più spesso in casa Inter, con il club nerazzurro che ragiona su possibili nuovi innesti per ringiovanire il reparto arretrato.

Marotta
Inter, Marotta boccia Upamecano: troppo costoso (AnsaFoto) – Calciomercato.it

E in casa Inter si era parlato anche di un papabile arrivo di Dayot Upamecano, difensore centrale del Bayern Monaco e della Nazionale francese, 27 anni, il cui contratto con la società tedesca terminerà a fine stagione. Il giocatore, identificato come erede di Acerbi, rappresenterebbe un innesto di alto livello che porterebbe esperienza, ma la pista che porta a lui sembra essere decisamente fredda e complicata.

Inter, niente Upamecano: operazione troppo onerosa

Il giornalista Matteo Moretto ha infatti spiegato che l’affare Upamecano sarebbe troppo oneroso per le casse nerazzurre.

Upamecano esulta
Inter, no ad Upamecano (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Vero che il difensore approderebbe a parametro zero, ma le richieste e la possibilità di competere con quanto offerto da altri top club europei complica e non poco i piani nerazzurri. Il transalpino piace molto al Real Madrid e anche in Premier League. Lo stesso Bayern però non si è arreso e spera di poter convincere il difensore a rinnovare il contratto e a restare in Baviera. Nel frattempo il club meneghino continua a guardarsi intorno: Acerbi compirà 38 anni il prossimo anno e un innesto più giovane appare necessario: il diktat del presidente Marotta però è chiaro. Colpo giovane, ma con già esperienza in Champions League e sostenibile dal punto di vista economico. Lo stipendio attualmente percepito dal francese è troppo alto per gli standard nerazzurri e chiaramente in caso di addio a zero la richiesta sarà di un salario ancor più superiore.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie