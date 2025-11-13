Tutte le notizie di giovedì 13 novembre: Gattuso striglia i tifosi nel post partita

Tutte le notizie di giovedì 13 novembre sul mondo del calcio: dagli aggiornamenti di calciomercato alle ultime su Moldova-Italia
La Nazionale azzurra guidata dal CT Gattuso in campo questa sera per la settima giornata del Gruppo I, sfida alla Moldova ultima in classifica.
Gli ultimissimi aggiornamenti di calciomercato in diretta in attesa del ritorno in campo della Serie A, con il Napoli alle prese con la questione Conte.
Italia, Gattuso non ci sta: "Una vergogna sentirselo dire dai tifosi"
A margine della sfida contro la Moldova, Gattuso ha tuonato: “È una vergogna sentire i tifosi che dicono di andare a lavorare. Sono amareggiato, non è il momento di contestare: dobbiamo stare uniti. Stiamo facendo quello che dobbiamo fare, sono soddisfatto”.
L'Italia batte la Moldova 0-2: a segno Mancini e Pio Esposito
Pur senza entusiasmare, l’Italia fa il minimo sindacale regolando nel finale la Moldova: decisive le reti di Mancini e Pio Esposito.
Inter, decisione presa su Luis Henrique
Luis Henrique via dall’Inter a gennaio: LE ULTIME!
Inter, come può cambiare la difesa: i dettagli
Inter, parte la rivoluzione in difesa! Novità sui prossimi colpi di mercato
NUOVO VIDEO Youtube con Carlo Roscito ed Eleonora Trotta.
Da Frattesi a Luis Henrique: online la nuova puntata di INTERZONE
È online una nuova puntata di Inter Zone!
Frattesi, Luis Henrique, Acerbi e… il nuovo portiere: rivoluzione Inter!
Con Flaminia Laurenzi e Raffaele Amato
OSPITE Alessandro Cavasinni
UFFICIALE: Anguissa 3/4 mesi di stop
Tegola Anguissa per il Napoli! L’esito ufficiale degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista camerunese, infortunatosi con la sua Nazionale: “Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra”.
Conte dovrà fare a meno di lui per 3/4 mesi, si parla infatti di ritorno tra febbraio e marzo.
Ufficiale: Roberto Mancini riparte dall'Al-Sadd
Dopo l’avventura sulla panchina dell’Arabia Saudita, terminata ad ottobre 2024, l’ex CT della Nazionale italiana ha firmato con l’Al-Sadd. Ora è ufficiale: per l’allenatore italiano un contratto di due stagioni e mezza con il club più prestigioso del Qatar.
Bologna, tre settimane di stop per Cambiaghi
“In seguito a un problema accusato durante una fase di allenamento con la Nazionale, Nicolò Cambiaghi è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo destro: tempi di recupero di circa 3 settimane“.
Nasce la “Legge Bove” sul Primo Soccorso: tutti i dettagli
Lunedì prossimo in Senato la presentazione della “Legge Bove” sul primo soccorso: tutte le novità.
Moldova-Italia, le probabili formazioni
Il Ct Rino Gattuso è intenzionato a schierare un’Italia sperimentale questa sera a Chisinau per la trasferta contro la Moldavia. Da Vicario in porta alla coppia d’attacco ex Sassuolo formata da Raspadori e Scamacca, tanto turnover in vista del big match di domenica contro la Norvegia. Ecco le probabili formazioni:
MOLDOVA (3-5-2): Cojuhar; Craciun, Baboglo, Gherasimencov; Forov, Caimacov, Rata, Bogaciuc, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. CT Popescu
ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. CT Gattuso
Inter, nuova idea per il post Sommer
Sommer in scadenza a giugno, oltre a Josep Martinez, secondo ‘Il Corriere dello Sport’ l’Inter valuta Caprile del Cagliari e Atubolu del Friburgo. Tra i preferiti anche Zion Suzuki del Parma. Il portiere giapponese è attualmente infortunato, piace da tempo al Milan.
Clamoroso Verre: rescissione col Palermo, può ritirarsi
150 presenze in Serie A, un passato alla Roma al fianco di Francesco Totti. Oggi Valerio Verre potrebbe ritirarsi a 31 anni: dopo aver risolto il contratto con il Palermo, non vi sarebbero club interessati al classe ’94. A riferirlo è ‘La Gazzetta dello Sport’.
Napoli, Lukaku verso il rientro
Romelu Lukaku si avvicina al ritorno in campo: secondo ‘Il Corriere dello Sport’ il bomber belga dovrebbe tornare a disposizione di Conte già entro fine mese.
Verratti a sorpresa: "Scudetto? Tifo Milan"
“Per la corsa Scudetto tifo Milan, Zlatan ci tiene, è una squadra che mi è sempre stata simpatica”, così il centrocampista dell’Al-Duhail Marco Verratti ai microfoni ‘Sky Sport’ sulla corsa Scudetto.
Oscar, le condizioni dopo il malore
L’ex centrocampista del Chelsea Oscar si è sentito male durante dei test fisici per il San Paolo, per un problema cardiaco. Il giocatore è oggi ricoverato presso l’Ospedale Albert Einstein: le sue condizioni sono stabili e non preoccupano.
Vlahovic-Juve, rinnovo ancora possibile: occhio al Bayern
“Vlahovic, priorità Juve”: il quotidiano torinese ‘Tuttosport’ sottolinea la volontà del bomber serbo di aspettare i bianconeri. Bayern in fila, la questione rinnovo sarà affrontata a fine stagione, rimane il nodo ingaggio.
Parma, Suzuki si opera: caccia al sostituto
Dopo la frattura alla mano Zion Suzuki è costretto a operarsi, oggi, in Giappone: secondo ‘La Gazzetta di Parma’ i ducali potrebbero intervenire sul mercato per cercare un sostituto. Al momento restano solo Corvi e Rinaldi in rosa.