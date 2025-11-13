Atalanta
Nasce la “Legge Bove” sul Primo Soccorso: tutti i dettagli

Lunedì prossimo in Senato la presentazione della “Legge Bove” sul primo soccorso: tutte le novità

Lunedi 17 novembre, alle ore 17:30, è in programma una conferenza stampa dedicata alla presentazione della “Legge Bove” sul Primo Soccorso.

Bove
"Legge Bove" in Senato: l'iniziativa sul primo soccorso

Il disegno di legge, voluto dai senatori Marco Lombardo e Carlo Calenda, punta a migliorare ulteriormente la formazione al primo soccorso nel nostro paese. Sarà presente anche Edoardo Bove, in qualità di testimonial della legge e promotore, che porterà la sua voce a sostegno di questa causa fondamentale.

L’obiettivo della nuova “Legge Bove” è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di formare le nuove generazioni e migliorare la risposta della comunità in caso di emergenze.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti dopo quanto successo all’ex centrocampista di Roma e Fiorentina. La “Legge Bove” sarà presto in vigore.

