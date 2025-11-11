Separazione Napoli-Conte, scelto il sostituto: arriva l’ex Juventus

Un altro ex Juve per la panchina azzurra

Ore calde, anzi caldissime sul fronte Antonio Conte, in attesa del vertice con la società post sconfitta col Bologna. Post, soprattutto, dichiarazioni pesantissime contro la squadra e uno spogliatoio adesso a dir poco rovente.

Nonostante i cinguettii del presidente, sarebbe clamoroso se le parti arrivassero a una separazione, ma tale scenario non va escluso a priori. In tal caso, come da domanda fatta ai nostri followers X, De Laurentiis a chi dovrebbe affidare la panchina?

Pochi voti hanno preso le due opzioni estere rappresentate da ten Hag e Xavi. L’olandese ha conquistato il 13% dei voti, il catalano ex Barcellona il 15,2%.

Tra i candidati abbiamo messo anche Roberto Mancini, desideroso di tornare in pista dopo l’addio – che risale ormai a un anno fa – alla panchina dell’Arabia Saudita. I qatarioti dell’Al-Sadd lo hanno praticamente convinto a trasferirsi a Doha, anche se lui avrebbe preferito la chiamata di una big, italiana o straniera.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔥 In caso di separazione tra il #Napoli e #Conte, a chi dovrebbe affidare la panchina #DeLaurentiis ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 10, 2025

Mancini ha preso molti voti, il 32,6%, seppur non abbastanza per vincere il sondaggio di Calciomercato.it. L’ex Ct azzurro è stato sconfitto di sette punti da Thiago Motta. È all’italo-brasiliano, contrattualmente ancora legato alla Juventus, che De Laurentiis dovrebbe affidare il Napoli in caso di separazione con Antonio Conte.