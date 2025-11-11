Napoli shock, rottura totale con Conte: “Con questa situazione andremo via”

Dopo la questione Conte si aggiunge il terremoto per le dichiarazioni dell’agente di uno dei veterani azzurri contro il tecnico

Si aggiunge altra benzina sul fuoco che in questi giorni è già divampato a Castelvolturno. Le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta col Bologna hanno scosso l’ambiente e generato non poca incertezza sul futuro del tecnico al Napoli. Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato della tensione che si è creata nello spogliatoio e appunto del clima di dubbio. Addirittura si era sparsa la voce delle dimissioni presentate da Conte e respinte dal presidente De Laurentiis, che poi ha smentito categoricamente.

Ma la situazione resta piuttosto tesa. A dimostrarlo sono le dichiarazioni dell’agente di Stan Lobotka, Branislav Jasurek, che in un’intervista rilasciata circa tre settimane fa ma emersa solamente in questi giorni, ha attaccato Conte parlando di una probabile cessione. “Il Napoli ha investito bene negli ultimi tempi e ha acquistato nuovi giocatori. Non capisco perché Lobotka abbia dovuto giocare tre partite difficili in otto giorni prima della nazionale. Avrebbero potuto dargli un po’ di riposo per giocare con la Slovacchia”.

Terremoto Napoli, l’agente di Lobotka: “Se resta Conte chiediamo la cessione”

Al podcast ‘VAR’, Jasurek ha letteralmente tuonato contro l’allenatore del Napoli: “Sono nervoso (per l’infortunio col Genoa, ndr). Se vincesse il terzo scudetto, sarebbe più facile per lui andarsene, ma non amo fare previsioni. Ora ha un contratto migliorato e potrebbe rimanere per altri anni. Ma ha già 30 anni ed è quasi irrealistico continuare così fisicamente con Conte come allenatore che richiede cose brutalmente impegnative”.

Poi la chiosa finale: “Per me il trasferimento estivo può avere assolutamente senso, ma dipende anche dalla cifra. Stani sta bene in Italia, ma se Conte resta ancora al Napoli, penso che Lobotka mi metterà pressione per andare via. L’estate, però, è ancora lontana”.