Inter da scudetto: Chivu chiede tre colpi alla società

L’Inter lievita nel rendimento, ma per una stagione da protagonisti serve qualcosa in più: le richieste dell’allenatore

Alla pausa, arriva una Inter lanciatissima in vetta alla classifica. Chivu si gode i frutti del suo lavoro ma punta sempre a migliorare e chiede anche uno sforzo alla società. Su ‘Ti Amo Calciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, con il nostro direttore Eleonora Trotta e con Riccardo Meloni abbiamo fatto il punto sulle possibili mosse nerazzurre. Sono i tre i colpi che possono servire prossimamente, nella visione dell’allenatore romeno.

C’è un giocatore su tutti che ha già rubato l’occhio, per la verità, anche ad altre squadre in Serie A. Giovane piace a Milan, Napoli e Juventus oltre che all’Inter e non solo, come raccontato su Calciomercato.it la sua valutazione è di 15 milioni di euro attualmente ma potrebbe anche salire di questo passo. Ma oltre al promettente attaccante del Verona, classe 2003, che ha già dei contatti nel mondo Inter – è molto amico di Carlos Augusto – ci sono anche altri profili che si seguono, tutti piuttosto giovani, in controtendenza con il passato.

Ci si devono aspettare mosse a centrocampo e in difesa, reparti che sono ancora da svecchiare. In mediana, Koné sarebbe il sogno ma resta complicato, un nome caldo è sempre quello di Frendrup, ambito anche dalla Roma. Il prezzo del danese staziona attorno ai 20 milioni di euro. Da capire però come si evolverà la stagione del Genoa: non facile ipotizzare una cessione se i rossoblù a gennaio dovessero essere seriamente nei guai.