Inter da scudetto: Chivu chiede tre colpi alla società

L’Inter lievita nel rendimento, ma per una stagione da protagonisti serve qualcosa in più: le richieste dell’allenatore

Alla pausa, arriva una Inter lanciatissima in vetta alla classifica. Chivu si gode i frutti del suo lavoro ma punta sempre a migliorare e chiede anche uno sforzo alla società. Su ‘Ti Amo Calciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, con il nostro direttore Eleonora Trotta e con Riccardo Meloni abbiamo fatto il punto sulle possibili mosse nerazzurre. Sono i tre i colpi che possono servire prossimamente, nella visione dell’allenatore romeno.

Cristian Chivu
Inter da scudetto: Chivu chiede tre colpi alla società – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

C’è un giocatore su tutti che ha già rubato l’occhio, per la verità, anche ad altre squadre in Serie A. Giovane piace a Milan, Napoli e Juventus oltre che all’Inter e non solo, come raccontato su Calciomercato.it la sua valutazione è di 15 milioni di euro attualmente ma potrebbe anche salire di questo passo. Ma oltre al promettente attaccante del Verona, classe 2003, che ha già dei contatti nel mondo Inter – è molto amico di Carlos Augusto – ci sono anche altri profili che si seguono, tutti piuttosto giovani, in controtendenza con il passato.

Ci si devono aspettare mosse a centrocampo e in difesa, reparti che sono ancora da svecchiare. In mediana, Koné sarebbe il sogno ma resta complicato, un nome caldo è sempre quello di Frendrup, ambito anche dalla Roma. Il prezzo del danese staziona attorno ai 20 milioni di euro. Da capire però come si evolverà la stagione del Genoa: non facile ipotizzare una cessione se i rossoblù a gennaio dovessero essere seriamente nei guai.

