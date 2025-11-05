Frendrup resta di moda: nuovi contatti con Inter e Roma | CM.IT

Il Genoa può cederlo a gennaio per giugno: i dettagli

Inter e Roma continuano a monitorare da vicino le prestazioni di Morten Frendrup.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, nelle scorse settimane entrambi i club hanno avuto nuovi contatti con il Genoa, che ripartirà da Daniele De Rossi dopo le dimissioni di Vieira e il brevissimo interregno Criscito-Murgita che ha regalato la prima vittoria in campionato.

Tra i migliori nella fase di interdizione del nostro campionato, Frendrup è da tempo oggetto di interesse delle grandi di Serie A.

In particolare di Inter e Roma, che per lui si sono mossi già l’estate scorsa: Chivu e Gasperini sono due noti estimatori del danese, che il Genoa ha acquistato nel gennaio 2022 versando circa 4 milioni di euro nelle casse del Brondby.

In quasi quattro anni, il classe 2001 ha collezionato ben 138 presenze mostrando una buona confidenza anche con il gol: 7 quelli realizzati, con l’aggiunta di 6 assist.

Per molti addetti ai lavori è pronto al salto in una big, con il Genoa disposto ad accontentarlo preferibilmente al termine di questa stagione, visto che c’è una salvezza da conquistare.

Apertura totale, dunque, alla cessione a gennaio per giugno prossimo, con Il club ligure che chiede tra 15/20 milioni di euro per il cartellino.