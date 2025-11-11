DIRETTA Tutte le notizie di martedì 11 novembre LIVE

Tutte le notizie di martedì 11 novembre relative al mondo del calcio: dagli aggiornamenti di calciomercato, alle novità dai campi e tanto altro
Nella settimana di sosta per le nazionali che porta il doppio impegno dell’Italia di Gattuso, a tenere banco resta la situazione in casa Napoli e il caos intorno ad Antonio Conte. Le voci sulle presunte dimissioni si sono fatte insistenti, smentite categoricamente da De Laurentiis.
Nel frattempo in casa Atalanta c’è il cambio di allenatore, con l’esonero di Juric e l’arrivo ormai definito di Raffaele Palladino.
Napoli, De Laurentiis conferma Conte
“Giù le mani da Conte”, apre il Corriere dello Sport in prima pagina con la sostanza del pensiero del presidente De Laurentiis. C’è stato un confronto tra le parti e al momento la direzione per il Napoli è di compattezza con il mister.