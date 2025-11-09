DIRETTA | Tutte le notizie di domenica 9 novembre 2025: pari per il Milan, oggi tocca alle altre

Tutte le notizie di domenica 9 novembre relative al mondo del calcio: dagli aggiornamenti di calciomercato, alle novità dai campi e tanto altro. Segui la giornata con noi
Dopo gli anticipi dei giorni scorsi prosegue il programma dell’undicesima giornata di Serie A. Ieri triplo 0-0 tra le gare delle 15 e quella delle 18 tra Juventus e Torino.
Di sera quindi il quarto pareggio di fila del turno, ma per 2-2 a margine di una gara ricca di emozioni tra Parma e Milan. Oggi tutte le altre partite. Segui con noi le ultime dai campi e tanto altro.
Pari per Juve e Milan: oggi tocca alle altre
Si fermano Juventus e Milan nelle gare del sabato dell’11/a giornata di Serie A. Pari sia per Spalletti che per Allegri che oggi attendono le risposte delle altre rivali.