Polemica sul gol dell’Inter: c’era già stato un precedente

Nerazzurri subito avanti nella gara con la Lazio grazie a una splendida rete di Lautaro Martinez, ironia e contestazioni sui social 

Appuntamento da non fallire, per l’Inter, per portarsi in vetta alla classifica, contro la Lazio, provando a sfruttare il ko del Napoli. La squadra di Chivu ha messo subito le cose in chiaro con il gol di Lautaro Martinez dopo tre minuti. Un gol di pregevole fattura, frutto di un grande avvio di gara, ma l’atteggiamento della Lazio ha suscitato perplessità nei commenti social.

Lautaro Martinez
Lautaro Martinez

Ripensando allo storico gemellaggio tra le due tifoserie e al precedente di Lazio-Inter del 2010, in cui i biancocelesti non opposero grande resistenza, per sfavorire i rivali della Roma nella corsa scudetto dell’epoca, più di qualcuno ha argomentato ironicamente, ma non troppo, che la Lazio si fosse subito scansata. Ecco alcuni dei messaggi apparsi su ‘X’:

Vanno riconosciuti, naturalmente, i grandi meriti dell’Inter, che specialmente in avvio ha tenuto ritmi altissimi con un pressing forsennato. Così come va precisato che dopo un inizio difficile la Lazio ha prodotto eccome una reazione, creandosi un paio di opportunità interessanti in avanti. La gara, comunque, resta aperta.

