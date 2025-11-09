Polemica sul gol dell’Inter: c’era già stato un precedente

Nerazzurri subito avanti nella gara con la Lazio grazie a una splendida rete di Lautaro Martinez, ironia e contestazioni sui social

Appuntamento da non fallire, per l’Inter, per portarsi in vetta alla classifica, contro la Lazio, provando a sfruttare il ko del Napoli. La squadra di Chivu ha messo subito le cose in chiaro con il gol di Lautaro Martinez dopo tre minuti. Un gol di pregevole fattura, frutto di un grande avvio di gara, ma l’atteggiamento della Lazio ha suscitato perplessità nei commenti social.

Ripensando allo storico gemellaggio tra le due tifoserie e al precedente di Lazio-Inter del 2010, in cui i biancocelesti non opposero grande resistenza, per sfavorire i rivali della Roma nella corsa scudetto dell’epoca, più di qualcuno ha argomentato ironicamente, ma non troppo, che la Lazio si fosse subito scansata. Ecco alcuni dei messaggi apparsi su ‘X’:

La Lazio che si scansa dopo appena 1 minuto è la dimostrazione che quegli sbiaditi non saranno mai una grande squadra. Hanno la mentalità da provinciali incisa nel loro DNA #Lazio #InterLazio — Alessandro Ferrari (@TheKingofItalia) November 9, 2025

La Lazio è già in modalità OH NOOOO!#InterLazio — Giuoggiuo (@giuoggiuo) November 9, 2025

PERO MANCO A SCANZASSE COSI UN PELO DE IMPEGNO FATE A FARCELA #InterLazio — 💥 VAMPIRE 💥 (@ISABEL_RoseSt) November 9, 2025

Vanno riconosciuti, naturalmente, i grandi meriti dell’Inter, che specialmente in avvio ha tenuto ritmi altissimi con un pressing forsennato. Così come va precisato che dopo un inizio difficile la Lazio ha prodotto eccome una reazione, creandosi un paio di opportunità interessanti in avanti. La gara, comunque, resta aperta.