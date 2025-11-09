Atalanta
Inter, Chivu si gode il primato: la battuta sul derby

Vittoria per 2-0 sulla Lazio e vetta della classifica, il tecnico analizza il successo e la crescita dei suoi: l’annuncio sulla stracittadina

L’Inter ritrova il primato in classifica, grazie al successo per 2-0 sulla Lazio. Le reti di Lautaro Martinez e Bonny capitalizzano una ottima prestazione dei nerazzurri. Complimenti meritati per la squadra e per Cristian Chivu, che esprime tutta la sua soddisfazione nel post gara. Esaltando i suoi e allontanando per ora il pensiero del derby con il Milan.

Inter, Chivu si gode il primato: la battuta sul derby – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN’ da parte del tecnico rumeno: “Il ritorno al gol di Lautaro è la conseguenza del lavoro duro che sta facendo, della consapevolezza di essere un leader – ha affermato – Deve avere sempre questa serenità, sapere cosa può dare a questa squadra, è un trascinatore e lo fa con l’esempio. La partita mi è piaciuta, grande approccio e volontà di essere dominanti, non era facile contro una squadra che poteva metterci in difficoltà. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e lo abbiamo fatto bene”.

Sull’autorevolezza crescente dei nuovi giocatori come Sucic, questo il suo punto di vista: “Ci tengo molto che tutti cerchino di dare il meglio e si sentano coinvolti, è un gruppo di 22 giocatori. Non è mai semplice, abbiamo fatto dei cambiamenti, abbiamo perso degli equilibri, ma i giocatori si sono calati nella realtà di questa squadra, anche i volti nuovi, che hanno dei margini di miglioramento. Se tutti si esprimono ad alti livelli, c’è possibilità di far ruotare per bene tutti e avere più energie, nonostante la fatica e le tante partite ravvicinate”.

Al ritorno dalla sosta, ci sarà un appuntamento non banale, ma Chivu stempera con una battuta: “Milan-Inter? Non ci penso, ora mi godo qualche giorno libero in famiglia…”.

