DIRETTA Tutte le notizie di sabato 8 novembre 2025: c’è il derby della Mole

Ecco tutte le notizie di sabato 8 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, novità dai campi e tanto altro su Calciomercato.it

Dopo l’anticipo di ieri sera, che ha visto la prima vittoria del Pisa di Alberto Gilardino contro la Cremonese di Davide Nicola, scendono in campo le altre squadre impegnate oggi.

Grande attesa per il derby della Mole tra la Juventus e il Torino, il primo alla guida dei bianconeri per Luciano Spalletti. Dopo il pareggio in Champions e la vittoria all’esordio contro la Cremonese, il tecnico di Certaldo è chiamato ad una prova di spessore.

Ma c’è anche il Milan, che chiude il sabato calcistico della Serie A, che fa visita ad un Parma in grande di difficoltà, con la panchina di Carlos Cuesta che traballa.

Spazio anche al calciomercato, con un Davide Frattesi che potrebbe chiedere la cessione a gennaio visto lo scarso utilizzo da parte di Cristian Chivu, trainer dell’Inter. Questo, e molto altro, nella nostra diretta giornaliera.

09:55 Inter, Frattesi chiede spazio o cessione Con l’arrivo di Chivu sulla panchina dell’Inter, la situazione non è cambiata: Frattesi gioca poco e a gennaio potrebbe chiedere la cessione per cercare spazio altrove.