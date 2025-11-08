Juventus, sono tutti stufi: “Spalletti lo metta fuori squadra”

Prime grane per il tecnico bianconero, si chiede a gran voce l’esclusione dai titolari di un giocatore che continua a deludere

Juve a caccia di altri tre punti in campionato, ma il derby con il Torino non si sta rivelando facile. La squadra bianconera attacca ma trova pochi spazi, i granata si difendono bene. E qualcuno degli undici mandati in campo da Spalletti non sta rendendo secondo le aspettative. La polemica si scatena ancora su Locatelli, molto criticato nei commenti sui social.

Diversi errori per il centrocampista, che si conferma non il regista ideale per Spalletti e in generale in un momento davvero complicato. Così, sono in tanti a chiedere che l’allenatore prenda provvedimenti. La bocciatura nella formazione titolare è eclatante, si vuole un avvicendamento nelle gerarchie in mezzo al campo. Ecco alcuni messaggi tratti da ‘X’:

Vedere giocare Locatelli dovrebbe essere illegale in 86 paesi — Gio 🕊️🇵🇸🍂 (@soffiamisulcuor) November 8, 2025

Locatelli io ci provo anche a difenderti, ma con quale coraggio — sha 🐍 (@sharivm_) November 8, 2025

Locatelli fa errori a non finire, voglio vedere se Spalletti lo mette fuori dalla rosa! — L..F. P ⚪⚫ (@Belfiol) November 8, 2025

L unico giocatore che per fare un passaggio con il campo a disposizione prende l avversario. Maledetto indegno #Locatelli #JuventusTorino — robert_ (@roby_drugo) November 8, 2025

Lucià, appena Miretti torna in condizione titolare inamovibile al posto di Locatelli. Grazie. #JuveToro — Kle (@klekill89) November 8, 2025

ma posso capire che cosa ci fa ancora Locatelli con noi? È INGUARDABILE. — Ilaria ✨ (@ilaaria22) November 8, 2025

Locatelli è chiamato a darsi una scossa, per non vedere il suo ruolo effettivamente messo in discussione. Nelle preferenze dei tifosi e anche in quelle dell’allenatore, in un momento in cui bisogna sgomitare per meritarsi il posto.