Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, sono tutti stufi: “Spalletti lo metta fuori squadra”

Foto dell'autore

 Prime grane per il tecnico bianconero, si chiede a gran voce l’esclusione dai titolari di un giocatore che continua a deludere

Juve a caccia di altri tre punti in campionato, ma il derby con il Torino non si sta rivelando facile. La squadra bianconera attacca ma trova pochi spazi, i granata si difendono bene. E qualcuno degli undici mandati in campo da Spalletti non sta rendendo secondo le aspettative. La polemica si scatena ancora su Locatelli, molto criticato nei commenti sui social.

Luciano Spalletti
Juventus, sono tutti stufi: “Spalletti lo metta fuori squadra” – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Diversi errori per il centrocampista, che si conferma non il regista ideale per Spalletti e in generale in un momento davvero complicato. Così, sono in tanti a chiedere che l’allenatore prenda provvedimenti. La bocciatura nella formazione titolare è eclatante, si vuole un avvicendamento nelle gerarchie in mezzo al campo. Ecco alcuni messaggi tratti da ‘X’:

Locatelli è chiamato a darsi una scossa, per non vedere il suo ruolo effettivamente messo in discussione. Nelle preferenze dei tifosi e anche in quelle dell’allenatore, in un momento in cui bisogna sgomitare per meritarsi il posto.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie