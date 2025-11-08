Spalletti decide il futuro di Vlahovic: l’annuncio arriva in diretta

Poco prima del derby con il Torino, la possibile svolta per la Juventus rivelata in tv: cosa succede tra l’allenatore e l’attaccante

Juventus in campo nel derby contro il Torino, per provare ad allungare la striscia vincente in campionato e tenersi a contatto con il gruppo di testa. Spalletti si affida di nuovo a Vlahovic davanti e l’avvento del tecnico toscano potrebbe cambiare le sorti della carriera del serbo. Su ‘DAZN’, si dicono infatti tutti convinti che a fine stagione resteranno entrambi.

Il dialogo nel prepartita negli studi dell’emittente streaming tra i giornalisti presenti e gli opinionisti Luca Toni, Emanuele Giaccherini, Hernanes e Andrea Stramaccioni vede questi ultimi tutti d’accordo. La Juve, con la guida di Spalletti, farà bene. Il tecnico si guadagnerà la conferma e non solo. Riuscirà a tirare fuori anche il meglio dal centravanti, che a quel punto potrebbe davvero decidere di rinnovare il suo contratto in scadenza, cancellando i propositi di addio.

Argomentazioni corroborate dalle ulteriori considerazioni di Luca Toni, che sugli scenari di mercato su Vlahovic ha aggiunto: “Il suo problema è che è arrivato a un punto tale per cui l’ingaggio che ha attualmente non glielo può dare quasi nessuno. Solo in Arabia o in Cina. A quel punto, o si trasferisce lì, oppure deve rivedere qualcosa e magari rimanere a Torino, in un ambiente che già conosce”.