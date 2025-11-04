DIRETTA Tutte le notizie di martedì 4 novembre LIVE

Ecco tutte le notizie di oggi 4 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it
Neanche il tempo di analizzare la classifica definitiva in Serie A dopo l’ultima partita della 10a giornata, che si torna subito in campo per una serata di Champions League che si preannuncia pazzesca. In campo infatti vanno Napoli e Juventus contro Eintracht e Sporting per due gare assolutamente decisive.
Da queste sfide dipenderà il futuro europeo di Conte e Spalletti. In serata previste anche Liverpool-Real Madrid e PSG-Bayern Monaco. Mica male. Intanto la Fiorentina cerca ancora un modo per voltare pagina da Stefano Pioli, che ad ora non sembra avere intenzione di fare un passo indietro.
Rebus Fiorentina: due nomi in pole
Secondo ‘La Repubblica’, non si è trovato ancora accordo tra Fiorentina e Pioli per il divorzio. L’allenatore ha rifiutato la buonuscita per dimettersi, ma un’intesa potrebbe arrivare comunque a breve. In pole per sostituirlo c’è D’Aversa, poi Vanoli.