Dybala, altro infortunio muscolare: i tempi di recupero e l’obiettivo principale

L’argentino ha riportato una nuova lesione muscolare di medio grado, per cui starà out diverse settimane: speranza Roma-Napoli

Paulo Dybala si ferma ancora. L’infortunio beffardo con il Milan alla fine si è rivelato l’ennesimo stop muscolare, anzi una lesione muscolare al bicipite femorale. Di medio grado, il che vuol dire che i tempi di recupero saranno inevitabilmente dilatati. Tre settimane è la base di partenza, con Gasperini che si augura di poterlo riavere subito alla scadenza di questo periodo, ma non va trascurata la storia clinica dell’argentino.

La Joya salterà di sicuro quattro partite: Rangers, Udinese, Cremonese e Midtjylland, con la speranza concreta di poter tornare a contare su di lui nella gara più importante, quella del 30 novembre contro il Napoli all’Olimpico. Un appuntamento cerchiato in rosso sul calendario in tutta Trigoria, anche se non sarà semplice gestire tutti gli impegni precedenti. L’infortunio muscolare di Dybala è stato strano, come dicevamo beffardo, perchè come per De Bruyne sopraggiunto proprio nel calciare un rigore. Il belga l’ha segnato, il 21 romanista lo ha invece sbagliato. Una serata nera, insomma.

L’unica buona notizia è la sosta per le nazionali nel mezzo, che dà più tempo a disposizione per il recupero e permette a Dybala di saltare una o due partite in meno rispetto a quanto sarebbe accaduto in pieno tour de force. Gasperini, però, dovrà fare la conta degli indisponibili e degli acciaccati in attacco, perché Ferguson è out e tornerà anche lui dopo la sosta. E poi Bailey è ancora indietro di condizione fisica, lo ha sottolineato lo stesso tecnico. Per cui, con anche Baldanzi fuori lista Uefa, dovrà fare ancora una volta di necessità virtù avanzando Cristante e Pellegrini, o anche El Aynaoui, con Pisilli in extremis.