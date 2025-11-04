PAGELLE E TABELLINO JUVE-SPORTING CP 1-1: Vlahovic dominante, sorpresa Koopmeiners e Hjulmand totale

Le pagelle e il tabellino di Juventus-Sporting CP 1-1 a cura dell’inviato di Calciomercato.it all’Allianz Stadium: non basta un super Vlahovic, la squadra di Spalletti merita ma non supera il pareggio

Dopo una partenza con una precoce doccia ghiacciata, arrivata dal piede di Araujo che ha fulminato Di Gregorio, la squadra di Luciano Spalletti ha trovato fiducia col passare dei minuti e ha impensierito sempre di più Rui Silva, autore di due grandi parate su Dusan Vlahovic.

Nella ripresa è la Juventus a creare più pericoli, sempre con il solito Vlahovic, ma il risultato non si sblocca. La squadra di Spalletti, però, esce con ulteriori certezze e delle prospettive rosee su quello che può essere il futuro. Il finale di partita, con una grande squadra come lo Sporting chiusa nella propria area di rigore, deve essere un punto di partenza.

JUVENTUS

TOP Dusan Vlahovic 8: dopo la buona prestazione di Cremona, si conferma in Champions League e si ripropone come trascinatore di questa Juve. Il binomio Vlahovic-Spalletti rischia di essere un fattore in quel di Torino.



FLOP Zhegrova 5: entra con venti minuti davanti, ma la troppa voglia di fare lo porta a sbagliare tutto quello che può sbagliare. Occasione sprecata

Di Gregorio: 6

Kalulu: 6.5

Gatti: 6

Koopmeiners: 6.5

Cambiaso: 6

Locatelli: 6 (83′ Miretti s.v.)

Thuram: 6 (72′ Kostic 6)

McKennie: 6.5

Conceicao: 6.5 (72′ Zhegrova 5)

Yildiz: 6.5 (87′ David s.v.)

Vlahovic: 8 (83′ Adzic s.v.)

All. Luciano Spalletti: 7

SPORTING CP:

Rui Silva: 7

Vagiannidis: 6 (67′ Quaresma

Diomande: 6.5

Goncalo Inacio: 6.5

Araujo: 7

Hjulmand: 7

Simoes: 5.5 (82′ Morita s.v.)

Goncalves: 6 (82′ Santos s.v.)

Trincao: 6.5

Quenda: 5.5 (67′ Catamo 5.5)

Ioannidis: 6 (72′ Luis Suarez 5.5)

All. Rui Borges: 6.5

Arbitro Daniel Siebert: 5.5

Tabellino e formazioni ufficiali di Juventus-Sporting CP

Juventus-Sporting CP 1-1: 12′ Araujo, 34′ Vlahovic

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes; Goncalves, Trincao, Quenda; Ioannidis. All. Rui Borges

ARBITRO: Daniel Siebert (Germania)

AMMONITI: Thuram, Cambiaso, Pedro Goncalves, Araujo, Hjulmand

ESPULSI: –

SPETTATORI: 40.729