Pioli-Fiorentina, sono le ore dell’addio, ma club è nel caos | CM.IT

Dopo la sconfitta contro il Lecce sono momenti caldissimi in casa viola legati al futuro del tecnico

In casa Fiorentina sono ore di grande riflessione. La situazione è caldissima da tempo, ma ora, dopo la sconfitta interna contro il Lecce, è davvero incandescente.

Pioli
Futuro in bilico per Pioli a Firenze: la situazione – Calciomercato.it (Ansa Foto)

La panchina di Stefano Pioli è decisamente in bilico. Il club è in silenzio stampa. Una ragione dettata anche dal fatto del casting per il nuovo allenatore e dall’assenza del nuovo ds. Pioli non ha intenzione di dimettersi e il club è in cerca di un sostituto. Vi abbiamo raccontato come Raffaele Palladino rappresenti un’opzione. Il tecnico è stato cercato anche dal Genoa, ma i rossoblù non rappresentano una pista percorribile per il momento.

Stando a quanto appreso da Calciomercato.it, oltre a Palladino il club toscano ha avuto contatti anche con Paolo Vanoli e Daniele De Rossi. Anche loro nel mirino della società rossoblù per quello che sembra rappresentare un vero e proprio gioco d’incastri.

