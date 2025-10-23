DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 23 ottobre: in campo Roma, Bologna e Fiorentina

Ecco tutte le notizie di oggi 23 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it
Niente da fare per la Juventus, nonostante una buona prova complessiva: i bianconeri escono sconfitti dal Bernabeu contro il Real Madrid, con la rete decisiva di Bellingham nella ripresa.
Serata amara per le italiane in Champions, visto che l’Atalanta non va oltre lo 0-0 casalingo con lo Slavia Praga. Oggi termina la tre giorni europea con gli impegni di Roma (Viktoria Plzen) e Bologna (Steaua Bucarest) in Europa League, mentre la Fiorentina in Conference sarà di scema sul campo del Rapid Vienna.
Roma, le scelte di Gasperini in Europa League
Possibile chance per Dovbyk nel match contro il Viktoria Plzen: Gasperini pensa a un tridente insieme a El Shaarawy e Dybala.