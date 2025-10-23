Atalanta
Kim-Inter, le reazioni dopo l’annuncio in Germania

L’ex Napoli in uscita dal Bayern Monaco, i giornalisti tedeschi convinti della pista di mercato: cosa succede tra i tifosi

Il mercato torna improvvisamente protagonista, anche se siamo lontani dal via della sessione di gennaio. Tra le notizie di oggi, le conferme, in Germania, sull’interessamento dell’Inter, ma anche del Milan, per Kim-Min-Jae, ex difensore del Napoli. Sulla ‘Bild’, riferite indicazioni concrete sul fatto che il coreano voglia provare a rilanciarsi altrove e sul forcing che può partire da parte di nerazzurri e rossoneri. Ma, dal lato della Beneamata, i pareri sono contrastanti.

Kim-Inter, le reazioni dopo l'annuncio in Germania – Calciomercato.it

La notizia ovviamente circola sui social, ma l’opinione dei tifosi si spacca. C’è chi pensa che sarebbe un ottimo innesto in termini di esperienza e carisma. E chi invece pensa che non sarebbe un acquisto azzeccato, tutt’altro. Ecco alcuni dei commenti tratti da ‘X’:

Secondo una buona parte della tifoseria, dunque, l’Inter dovrebbe investire in altri profili, per età e potenziale. Più di qualcuno pensa che difficilmente Kim ritroverà i livelli mostrati qualche anno fa nel nostro campionato. Soltanto il futuro ci dirà cosa accadrà e se davvero il club milanese deciderà investire su di lui per rinforzare la retroguardia. Con un occhio, naturalmente, anche al Milan come detto.

