Kim-Inter, le reazioni dopo l’annuncio in Germania

L’ex Napoli in uscita dal Bayern Monaco, i giornalisti tedeschi convinti della pista di mercato: cosa succede tra i tifosi

Il mercato torna improvvisamente protagonista, anche se siamo lontani dal via della sessione di gennaio. Tra le notizie di oggi, le conferme, in Germania, sull’interessamento dell’Inter, ma anche del Milan, per Kim-Min-Jae, ex difensore del Napoli. Sulla ‘Bild’, riferite indicazioni concrete sul fatto che il coreano voglia provare a rilanciarsi altrove e sul forcing che può partire da parte di nerazzurri e rossoneri. Ma, dal lato della Beneamata, i pareri sono contrastanti.

La notizia ovviamente circola sui social, ma l’opinione dei tifosi si spacca. C’è chi pensa che sarebbe un ottimo innesto in termini di esperienza e carisma. E chi invece pensa che non sarebbe un acquisto azzeccato, tutt’altro. Ecco alcuni dei commenti tratti da ‘X’:

Grande giocatore #Kim, soprattutto da centrale come sostituto di #Acerbi e #DeVrij.

Se si adatta al gioco dell’#Inter e torna ad essere quello dei tempi del Napoli sarebbe un ottimo acquisto. — Andrea 🌟🌟 (@Trapani99) October 23, 2025

30 anni .. una grande stagione in carriera.. secondo me si può trovare di meglio — Sono le 22:43 del 22 Aprile 2024 (@Amala4JZ) October 23, 2025

Dove si firma? — Matti er matto (@mattiermatto_) October 23, 2025

LAsciamolo li dov e’ per favore — Sebastian (@Sebastian__137) October 23, 2025

Ma è stagionato come la bresaola! — andrea finn giazzoli (@finngiaz) October 23, 2025

Mah… C’è di meglio — 亞歷山德羅 #CallMeSnake🐍 (@CrackFriday) October 23, 2025

Secondo una buona parte della tifoseria, dunque, l’Inter dovrebbe investire in altri profili, per età e potenziale. Più di qualcuno pensa che difficilmente Kim ritroverà i livelli mostrati qualche anno fa nel nostro campionato. Soltanto il futuro ci dirà cosa accadrà e se davvero il club milanese deciderà investire su di lui per rinforzare la retroguardia. Con un occhio, naturalmente, anche al Milan come detto.