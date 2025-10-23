Atalanta
Roma, Fratini incontra Massara: due opzioni sul tavolo | ESCLUSIVO

Il noto talent scout toscano a colloquio con il direttore sportivo giallorosso a Trigoria in vista del mercato di gennaio

Questa sera la Roma è impegnata allo stadio ‘Olimpico’ nella sfida della terza giornata di Europa League contro il Viktoria Plzen. Mentre la squadra e Gasperini sono concentrati sul campo, la dirigenza è già al lavoro per la sessione invernale di mercato. A tal proposito l’inviato di Calciomercato.it ha documentato l’arrivo ieri pomeriggio di Michele Fratini a Trigoria.

Premiato più volte come miglior talent scout a livello italiano ed internazionale, Fratini ha rilasciato una breve dichiarazione ai nostri microfoni: “Mi piace Roma, è una bella città. Vado a trovare un caro amico“. Il riferimento è a Ricky Massara, attuale direttore sportivo giallorosso con il quale non ha mai nascosto di avere un rapporto di amicizia.

Un colloquio durato poco più di un’ora, al termine del quale Fratini è andato via senza rilasciare ulteriori commenti. Due possono essere i motivi della visita: la possibilità di proporre dei calciatori, visto che la Roma ha bisogno di rinforzi praticamente in ogni reparto, specie in attacco. Ma il rinforzo di gennaio potrebbe essere lo stesso talent scout toscano che, come anticipato dalla nostra redazione, è nel mirino del club capitolino e di altri di Serie A per entrare a far parte dell’area scouting.

